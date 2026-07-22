Estudiantes de El Talar visitaron la Legislatura y conocieron el funcionamiento del Poder Legislativo

Alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria N 66 «Martín Miguel de Gemes» de la localidad de El Talar, departamento Santa Bárbara, junto a estudiantes de cuarto año del Bachillerato Provincial N 9, visitaron la Legislatura de Jujuy, donde fueron recibidos en el recinto de sesiones por los diputados provinciales Adelma Torres, Yael Navarro y Mirian Burgos . La actividad formó parte de un recorrido educativo por distintos espacios históricos, culturales e institucionales de San Salvador de Jujuy.

Durante la visita, los estudiantes conocieron el funcionamiento del Poder Legislativo y dialogaron sobre la labor parlamentaria, realizando consultas acerca de la presentación de proyectos de ley, la integración de la Cámara y las funciones que desempeñan los diputados provinciales.

La diputada Adelma Torres destacó el entusiasmo demostrado por los estudiantes. «Realmente es un placer recibir a este grupo de niños que viene de El Talar, junto a la señora intendenta, los docentes y los padres. Para ellos esta es una experiencia muy linda y muy novedosa. Los vimos participando y haciendo preguntas sobre cómo se presenta un proyecto o cuántos diputados integran la Legislatura», expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de estas experiencias para fortalecer el vínculo entre las instituciones y las nuevas generaciones. «Muchas veces decimos que los niños son el futuro, pero en realidad ellos son el presente», afirmó. Además, señaló que la delegación también recorrió otros espacios emblemáticos de la capital, como el Tren Solar, el Salón de la Bandera y el Cabildo.

Por su parte, la intendenta de El Talar, Laura Quintana, explicó que la iniciativa buscó acercar a los estudiantes al funcionamiento de la Legislatura y al trabajo que desarrollan los diputados provinciales.

«Era importante que ellos tuvieran este contacto con el Gobierno de la Provincia y, en este caso, con la Legislatura, para comprender el valor democrático de nuestras instituciones, el rol de los ciudadanos y también el de quienes ejercemos funciones públicas», manifestó.

En ese sentido, destacó que este tipo de experiencias también permiten que los jóvenes proyecten su participación en la vida pública. «Queremos que ellos también puedan entender que puede ser posible, en algún momento, tener algún talareño ocupando una banca en la Legislatura», agregó.

En representación de la Escuela Primaria N 66 «Martín Miguel de Gemes», la docente Marianela señaló que la visita integró un recorrido por distintos sitios de interés de San Salvador de Jujuy. «Vinimos con los chicos a conocer varios lugares que no conocían y, para finalizar el recorrido, la Legislatura», comentó.

Finalmente, la docente Tatiana Ramallo, de cuarto grado «B» del turno tarde, agradeció la posibilidad brindada a los estudiantes. «Aprendieron muchas cosas, se llevan un recuerdo muy hermoso y culminar este recorrido en la Legislatura fue un gran privilegio para todos», concluyó.