Apertura. Jujuy inauguró el Centro de Interpretación Geológica y Paleontológica «Huellas de Maimará»

El gobernador Carlos Sadir encabezó la apertura del nuevo espacio, concebido para preservar, difundir y poner en valor el patrimonio geológico y paleontológico de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración del Centro de Interpretación Geológica y Paleontológica «Huellas de Maimará», un nuevo espacio que preserva y difunde el patrimonio geológico y paleontológico de Jujuy, fortaleciendo la oferta turística de la Quebrada de Humahuaca.

Acompañado por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; la intendenta de Maimará, Susana Prieto; autoridades provinciales, investigadores y equipos técnicos, el mandatario destacó que el centro es fruto del trabajo conjunto entre la Provincia, el municipio y la comunidad científica.

Durante el acto, Sadir afirmó que el nuevo centro forma parte de una política orientada a mostrar al país y al mundo todo el potencial de Jujuy, poniendo en valor su patrimonio natural, histórico y cultural.

En ese sentido, sostuvo que Huellas de Maimará se incorpora a otros atractivos que fortalecen la propuesta turística de la localidad, como el Mercado Municipal, el Tren Solar de la Quebrada y la Ruta del Vino.

También resaltó el crecimiento del turismo deportivo en la región, con competencias de trail que ya se realizaron en distintos puntos de la Quebrada y nuevas actividades previstas para Maimará.

«Queremos seguir posicionando a Jujuy como un gran destino turístico, mostrando la hospitalidad de nuestra gente, la gastronomía, la cultura, la historia y estos paisajes que deslumbran a quienes nos visitan», expresó.

Por su parte, el ministro Federico Posadas destacó que se trata del primer Centro de Interpretación Geológica y Paleontológica de la Quebrada de Humahuaca y remarcó que permitirá poner en valor los hallazgos realizados en la zona de la Paleta del Pintor, entre ellos las huellas de dinosaurios.

Explicó además que el espacio suma un nuevo atractivo al circuito del Tren Solar de la Quebrada y ofrece una propuesta educativa para que estudiantes, familias y visitantes conozcan la evolución geológica de la región y su enorme riqueza patrimonial.

Asimismo, señaló que este tipo de iniciativas amplían la oferta de actividades, favorecen una mayor permanencia de los turistas y consolidan el crecimiento de Jujuy como uno de los destinos más importantes del país.

La intendenta Susana Prieto recordó que el proyecto comenzó a gestarse entre 2020 y 2021 como parte de la recuperación turística de Maimará. Además, adelantó que el municipio trabaja en una ordenanza destinada a fortalecer la protección de las huellas de dinosaurios y del patrimonio geológico local.

El Centro de Interpretación Geológica y Paleontológica «Huellas de Maimará» fue concebido para resguardar, poner en valor y difundir el patrimonio geológico y paleontológico de la provincia. El recorrido autoguiado e interactivo incluye paneles temáticos, vitrinas con rocas que explican la formación de la Paleta del Pintor, piezas fósiles originales, recursos audiovisuales y propuestas didácticas para toda la familia.

Entre las principales piezas exhibidas se encuentran restos de un hadrosaurio, una cría de titanosaurio y un huevo de abelisaurio, además de estromatolitos táctiles y la huella original descubierta en 2002 por los geólogos Ricardo Alonso y César González Barri, trasladada desde la Posta de Hornillos para su conservación y exhibición.

El geólogo Lalo Barber destacó que la inauguración del centro constituye un paso fundamental para difundir el patrimonio geológico y paleontológico de la Quebrada de Humahuaca. Recordó que el hallazgo de las primeras huellas fósiles en Maimará dio origen a años de investigaciones y expresó su deseo de que esta iniciativa sea el punto de partida para nuevos espacios de interpretación en la región.

El espacio funciona en la Estación del Tren Solar de Maimará y puede visitarse los lunes, martes, jueves, viernes, sábados y domingos, de 10 a 18 horas. Los miércoles permanece cerrado.

Durante la inauguración se realizó un reconocimiento a los profesionales que participaron en la elaboración del guion científico y los contenidos del Centro de Interpretación Geológica y Paleontológica «Huellas de Maimará», cuyo trabajo permitió concretar una propuesta de divulgación científica y puesta en valor del patrimonio geológico y paleontológico de Jujuy.

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