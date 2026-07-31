Educación finalizó reparaciones en el Centro Polivalente de Arte de Jujuy

La intervención permitió recuperar la cubierta del Salón de Usos Múltiples (SUM), además de la aplicación de pintura antióxido para proteger la estructura.

El Ministerio de Educación de Jujuy finalizó los trabajos de reparación en el Centro Polivalente de Arte «Prof. Luis Alberto Martínez», luego de los daños provocados por las intensas ráfagas de viento zonda del pasado 17 de julio.

Además de las tareas sobre la cubierta, se realizó el desmalezado integral de todo el predio y sus alrededores, mejorando las condiciones de seguridad, higiene y mantenimiento del establecimiento.

Con estas obras, el establecimiento recuperó un espacio fundamental para el desarrollo de actividades pedagógicas, artísticas y comunitarias, garantizando mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal de la institución.

La intervención forma parte del plan permanente de obras e infraestructura escolar que impulsa el Ministerio de Educación para recuperar, conservar y fortalecer los edificios educativos en toda la provincia, priorizando espacios seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje.

Los trabajos fueron ejecutados por la Dirección de Mantenimiento de Edificios Escolares, dependiente de la Secretaría de Infraestructura Educativa, reafirmando el compromiso de continuar con el relevamiento, mantenimiento y recuperación de establecimientos escolares en todo el territorio provincial.