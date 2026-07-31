En el aniversario del Parque Xibi Xibi inauguraron dos nuevas pasarelas peatonales que homenajean a Manuel Pérez y Néstor Groppa

En el marco de la celebración por el octavo aniversario del Parque Xibi Xibi, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañado del gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto de inauguración e imposición de nombres de las dos nuevas pasarelas peatonales que amplían la conectividad interna del principal espacio verde de la ciudad.

Las nuevas estructuras llevan el nombre de dos destacadas personalidades jujeñas. La Pasarela Ing. Manuel Pérez, ubicada sobre avenida 19 de Abril, en paralelo al puente Mariano Moreno, y la Pasarela Néstor Groppa, emplazada sobre avenida Martiarena, en paralelo al puente Gorriti.

Durante el acto, el intendente Jorge destacó que esta nueva obra constituye un paso más en la consolidación del Parque Xibi Xibi como un espacio emblemático para la ciudad. “Celebramos los ocho años de una obra que cumplió plenamente con aquello que imaginábamos y proyectábamos hace más de una década. Hoy el parque suma un nuevo atractivo con estas pasarelas que permiten conformar un circuito continuo para que vecinos y visitantes puedan recorrerlo de manera más cómoda y segura”, expresó.

Asimismo, remarcó el valor simbólico de los nombres elegidos. “El ingeniero Manuel Pérez dejó un enorme legado desde la educación, la ingeniería y su compromiso con la sociedad jujeña; mientras que Néstor Groppa inmortalizó con su poesía y su literatura estos paisajes y la identidad de nuestra ciudad. Es un orgullo que estas pasarelas lleven sus nombres”.

El jefe comunal también señaló que las nuevas conexiones responden a una demanda de quienes utilizan diariamente el parque. “No es lo mismo tener que salir del parque para cruzar de un sector a otro que poder hacerlo internamente. Estas pasarelas mejoran notablemente la circulación y fortalecen la conectividad entre las distintas plataformas del parque”.

En ese sentido, resaltó el carácter inclusivo del proyecto al señalar que las estructuras cuentan con accesos mediante rampas que permiten la circulación de personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas, familias con cochecitos de bebés y adultos mayores, garantizando un espacio accesible para todos.

Jorge recordó además la transformación que significó la recuperación del predio. “Este lugar dejó de ser un basural a cielo abierto para convertirse en uno de los espacios públicos más importantes e inclusivos de San Salvador de Jujuy. La comunidad lo hizo propio y hoy es parte de la vida cotidiana de los jujeños”.

El intendente destacó también que la ejecución de ambas pasarelas no representó costos para el municipio, ya que fueron realizadas mediante convenios urbanísticos celebrados con empresas privadas, mecanismo que permitió concretar nuevas obras para la ciudad.

Finalmente, recordó que el Parque Xibi Xibi fue concebido como una obra resiliente desde su origen. “Hace ocho años gestionamos ante Nación el financiamiento para desarrollar un proyecto hídrico que protegiera toda la infraestructura del parque. Las crecientes demostraron que el diseño fue acertado y que este espacio resiste las contingencias climáticas. Hoy el desafío sigue siendo continuar mejorándolo para todos los vecinos”.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir celebró la incorporación de las nuevas pasarelas y destacó que permitirán fortalecer la integración entre ambos márgenes del río. “Es una obra muy importante porque mejora la conectividad dentro de este hermoso parque. Además, es un homenaje a dos grandes referentes de nuestra provincia, el ingeniero Manuel Pérez y el escritor Néstor Groppa, quienes dejaron una huella imborrable en Jujuy”.

El mandatario provincial también felicitó a las familias de ambos homenajeados por acompañar un momento cargado de emoción y reconocimiento.

En representación de la familia del ingeniero Manuel Pérez, su hija, la arquitecta María Esther Pérez, agradeció el homenaje en nombre de todos sus familiares. Visiblemente emocionada, expresó que el reconocimiento constituye un orgullo inmenso y aseguró que la obra representa mucho más que una infraestructura. “Para nosotros no es solamente una pasarela; sentimos que es mi padre quien permanece aquí, frente a su casa. Es un reconocimiento que no tiene precio y que llevaremos siempre en el corazón”, manifestó.

A su turno, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia e hijo del escritor homenajeado, Alejandro Néstor Álvarez, agradeció la distinción realizada por el municipio y destacó el profundo vínculo que Néstor Groppa construyó con la identidad jujeña.

“Mi padre escribió sobre la vida cotidiana de Jujuy, sobre su gente, sus barrios y sus paisajes. Supo encontrar en lo simple aquello que nos hace verdaderamente humanos y convirtió esa mirada en poesía. Hoy esta pasarela simboliza esa unión entre dos orillas, del mismo modo que su obra unió generaciones de jujeños a través de la cultura”, expresó.

La inauguración de las nuevas pasarelas se enmarca en las acciones de puesta en valor permanente del Parque Xibi Xibi, uno de los espacios públicos más representativos de San Salvador de Jujuy, que desde su inauguración continúa incorporando infraestructura, accesibilidad y nuevos servicios para el disfrute de vecinos y visitantes.