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Capital. Este 6 de agosto habrá asueto administrativo y escolar en San Salvador de Jujuy

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Este 6 de agosto habrá asueto administrativo y escolar en San Salvador de Jujuy

Como ocurre cada año, el día no laborable regirá en la capital provincial con motivo de la Fiesta Patronal del Santísimo Salvador.

El Gobierno de Jujuy recuerda que este jueves 6 de agosto será día no laborable en el ejido de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por la celebración de la Fiesta Patronal en honor al Santísimo Salvador, patrono de la capital provincial.

En consecuencia, habrá asueto administrativo y escolar en todos los niveles, de acuerdo con lo establecido por el decreto N° 7456-G/2003 que, desde 2003, dispone esta medida con carácter permanente para cada 6 de agosto.

La disposición reconoce el profundo arraigo de esta celebración en la comunidad y el significado religioso, histórico y cultural que reviste para San Salvador de Jujuy.

Asimismo, se invita al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los organismos nacionales con asiento en la ciudad, a las entidades bancarias y al sector privado a adherir a la medida, conforme lo previsto en el decreto correspondiente.

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