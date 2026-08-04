Sadir inauguró las obras de reacondicionamiento del polideportivo del barrio 240 Viviendas

La intervención fue destinada a fortalecer el espacio de encuentro, recreación y práctica deportiva para los vecinos de ese sector de Alto Comedero.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración de las obras de reacondicionamiento del polideportivo del barrio 240 Viviendas, en Alto Comedero, una intervención destinada a fortalecer un espacio de encuentro, recreación y práctica deportiva para vecinos de distintos sectores de la zona.

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento al sargento ayudante Ramón Gumersindo Acosta, héroe caído en la Guerra de Malvinas. Junto a veteranos de guerra se descubrió una placa conmemorativa en su honor.

«Estamos muy contentos de poder inaugurar este polideportivo, una obra muy importante para el sector y para que se pueda seguir practicando deporte. Es muy lindo compartir con los vecinos e inaugurar un espacio que será fundamental para el esparcimiento de todos los barrios de la zona», expresó Sadir.

Asimismo, el mandatario señaló que estas acciones responden a una política de Estado orientada a fortalecer la infraestructura deportiva en toda la provincia, mediante un trabajo conjunto con municipios y comisiones municipales. En ese sentido, ratificó el compromiso de continuar impulsando obras que favorezcan la integración social y mejoren la calidad de vida de los jujeños.

Por su parte, el intendente Raúl «Chuli» Jorge destacó la inversión que el Gobierno de Jujuy realiza en infraestructura comunitaria y valoró el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio para generar más oportunidades y mejores espacios para los vecinos.

A su turno, la presidenta del Centro Vecinal del barrio 240 Viviendas, Noemí Suárez, afirmó que la recuperación del polideportivo «dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad» para toda la comunidad.

Acompañaron la actividad el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Deportes, Luis Calvetti; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; funcionarios provinciales y municipales, representantes del Centro Vecinal del barrio 240 Viviendas y vecinos de la zona.