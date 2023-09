Multitudinario agasajo por el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, encabezó los festejos organizados por a Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la colaboración con el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano. El emocionante agasajo que reunió a más de 3000 personas mayores en dos ubicaciones simultáneas: el Centro Cultural Manuel Belgrano y el Multiespacio “El Alto” puso en valor en la promoción de la inclusión y la celebración de la vida de los adultos mayores en la comunidad.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la vitalidad y la actitud activa de las personas adultas mayores que participaron en el agasajo. En sus declaraciones, afirmó, “las personas adultas mayores este año disfrutaron de un agasajo en simultáneo. Ellos dan un ejemplo de celebrar la vida, pertenecen a distintos centros de jubilados que están en la ciudad y en Alto Comedero y hacen despliegue permanente con una actitud tan activa: de hacer ejercicio físico, de estar activos compartiendo, capacitándose, no paran nunca. Yo creo que eso les genera un aditamento adicional, esa actitud de vida que ponen para lograr cosas tan fantásticas como esta”. Y ese marco reconoció que gracias a ellos estos encuentros son podisbles “poder juntar a tantos centros que vienen de distintos sectores que tienen esta voluntad de unirse, de disfrutar la vida, de sentirse útiles en cuestiones de colaboración, de cooperación, demuestra la unión”.

Asimismo expresó “estoy muy feliz de poder compartir con ellos. Me llenan de energía verdaderamente, ver que no están en el lamento a paesar de tan difícil de un momento, con las jubilaciones no alcanzan. Pero por un momento dejan de lado todas esas cosas disfrutan, comparten y proponen más vida”.

Este agasajo no solo fue una celebración festiva, sino también un espacio de diálogo y cooperación, como señaló el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea. En sus palabras expesó “esto es culminar, digamos, cierta etapa de un trabajo que venimos desarrollando con los adultos y adultos mayores, pero también con todos los colectivos, buscando esto, la inclusión, espacio de diálogo para que los mismos vecinos, los distintos colectivos, nos vayan demarcando las políticas públicas que tenemos que abordar. Como bien decía la Ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, como bien lo decía el Intendente, a través de un plan de gobierno estructurado y que tiene un norte a seguir, que es esto, buscar la paz, buscar la convivencia y la empatía entre todos los jujeños“

Reconoció Altea,”estos eventos de encuentro se desarrollaron con el acompañamiento del gobierno de la provincia, que en una forma contundente confió en los distintos municipios para acercarse a su vecino, para poder potenciar toda la fase de derechos de las personas y este concepto de que cada persona puede autodeterminarse según su propia decisión y según sus propias posibilidades. Hemos estado recibiendo más de 3.000 adultos mayores y bueno, esperando que esta concurrencia se refleje en el diálogo y en la paz que buscamos todos los jujeños.”

La celebración contó con la presencia del Senador Nacional Mario Fiad, el Diputado Nacional Jorge “Colo” Rizzoti, la senadora Silvia Giacoppo, la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia Alejandra Martínez, la ministra de Ambiente María Inés Zigaran, Claudia Machaca y diversos funcionarios provinciales y municipales.

Los agasajos incluyeron un almuerzo, actuaciones en vivo de bandas, espectáculos de ballet invitados y baile para el disfrute de todos los presentes. Además, se realizaron sorteos de premios, incluyendo cocinas y ventiladores, para hacer de esta jornada un momento de alegría y camaradería.

Es importante destacar que todas las áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano brindaron su colaboración de manera activa y comprometida para hacer posible este agasajo en honor a las personas adultas mayores.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ylyTV-QEOEY