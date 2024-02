Asumió el nuevo Procurador Adjunto Municipal

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chui” Jorge designó a través del Decreto Nro. 0117-24-006, al flamante Procurador Adjunto del Ejecutivo Municipal, Miguel Ángel Mallagray, quien asumirá las responsabilidades inherentes al cargo, sucediendo Ezequiel Aldao Fascio, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Gobierno Municipal.

Luego de la entrega del decreto de designación en el edificio municipal, el Intendente Raúl “Chuli” Jorge hizo referencia a la presentación de “un joven que vino para trabajar y fortalecer el gran equipo de la Procuración Municipal, con un mandato cumplido en la persona de Ezequiel Aldao Fascio y la doctora Paula Alcoba quien también respaldó la nominación, y mi satisfacción porque no es fácil que alguien profesionalmente, se incorpore con la voluntad de comprometerse públicamente”.

Añadió que “el dr. Mallagray, tiene una destacada trayectoria en el ámbito jurídico con el compromiso de desempeñar sus funciones con integridad, diligencia y dedicación en beneficio de la comunidad de San Salvador de Jujuy; a través de su experiencia y conocimientos que serán de gran valor para fortalecer la labor del Ejecutivo Municipal en la defensa de los intereses de los ciudadanos”.

Añadió el Mandatario Municipal “el placer de tener a alguien de la familia Mallagray y completar el equipo de la Procuración Municipal, que no tengo dudas de que va a será un gran funcionario con un gran futuro en la provincia de Jujuy, en este municipio también, porque es un joven brillante profesional”.

Las palabras del flamante funcionario municipal, denotaron el agradecimiento al Intendente Raúl “Chuli” Jorge y la Doctora Alcoba “por la enorme responsabilidad que me confirieron, en una etapa nueva que se me abre con muchas expectativas y desafíos, para trabajar junto a un grupo humano muy conformado y que con mucha responsabilidad hace muchos años viene haciendo muy bien las cosas, sintiendo a la vez que no tengo un trabajo muy complicado para ingresar”.

Destacó que “el recibimiento fue muy grato, el aprendizaje es de todos los días, por supuesto es otra perspectiva de trabajo distinta a la cual me estoy acostumbrando, pero me siento muy bien y cómodo en este equipo municipal”. Durante el acto de asunción, acompañaron al Intendente Raúl Jorge, el secretario de Gobierno, doctor Ezequiel Aldao Facio, la Procuradora Municipal, Paula Alcoba, el Coordinador General de Secretarías, Gustavo Muro. invitados especiales y familiares presentes.