Preocupación por la quita de subsidios: Jorge y Aguiar convocaron a legisladores nacionales en el Concejo Deliberante

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge y el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar se reunieron con legisladores nacionales por Jujuy para tratar la grave situación que enfrenta el municipio capitalino ante la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional.

Los legisladores nacionales presentes fueron Manuel Quitar (Diputado Nacional – La Libertad Avanza), Alejandro Vilca (Diputado Nacional – Frente de Izquierda Unidad), Natalia Sarapura (Diputada Nacional – Unión Cívica Radical), y Carolina Moisés (Senadora Nacional – Alianza Unión por la Patria). El tema central fue manifestar a los representantes de Jujuy en el Congreso, la preocupación del municipio por la eliminación de estos subsidios y el riesgo que esto supone para la sostenibilidad del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU).

Durante la reunión, el intendente Jorge expresó su preocupación, afirmando, “junto a la Red Federal de Intendentes presentamos proyectos sobre la preocupación por la quita de subsidios al transporte, un tema que trasciende intereses políticos y se centra en políticas públicas necesarias para el bienestar de la población. Estos proyectos están sustentados en el trabajo conjunto de intendentes que pertenecen a las diásporas políticas más grandes que hay, tal como se refleja en este escenario”.

Jorge subrayó la importancia de los subsidios al transporte, señalando que “en ciudades de todo el mundo, como París, Madrid y grandes urbes de Estados Unidos, el subsidio al transporte es una herramienta clave para fomentar el uso del transporte público, disminuir el uso del automóvil y, con ello, reducir la contaminación ambiental. Es una herramienta utilizada en países socialistas y de izquierda, como Finlandia, así como en ciudades capitalistas. Esto tiene que ver con la seriedad con la que las ciudades deben tomar la agenda del cambio climático y mejorar el ambiente”.

Además, el intendente destacó el impacto social de los subsidios en Argentina, “en nuestro país, sumando el tema socioeconómico, estos subsidios llegan a las clases más vulnerables, que son precisamente las que más necesitan esta ayuda. La noticia de la quita del subsidio en el AMBA nos puso en una disyuntiva, ya que se reconoció la inequidad que estaba planteada. Sin embargo, no vemos todavía reflejado lo que ocurrirá en septiembre”.

Jorge también enfatizó que “la intención de los intendentes no es ir en contra del AMBA o del Conurbano, sino buscar una solución justa para todas las regiones del país. Los contactos que se han hecho desde la Red de Intendentes con las autoridades nacionales en el área de transporte indican que el tema está en estudio, y esperamos que, al menos, se trate y se discuta en el Congreso. Esto es fundamental, ya que estaría al ingreso del presupuesto de la Nación”.

El intendente finalizó su intervención señalando la importancia de mantener el BEGU, “nosotros estamos en la mitad de los rankings, pero hay ciudades que ya tienen el boleto a 1.400 pesos. Estamos debatiendo cómo sostener el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal, una gran conquista compartida por este concejo. Hemos duplicado el aporte del municipio, pero hoy ese número no alcanza. No queremos llegar a situaciones extremas, y estamos en comunicación con el gobierno provincial para ver qué aporte pueden hacer para sostener esto. No quisiera llegar a situaciones de conflicto, como los posibles paros nacionales que se mencionan para las próximas semanas”.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los legisladores por su presencia y disposición para escuchar nuestras preocupación”, destacó el intendente Jorge e instó a los mismos a que tomen este tema en serio y que busquen una solución en el Congreso, “les pedimos, a través de quienes representamos a nuestros vecinos y vecinas, que tomen este tema y que, si es posible, levantemos la bandera de buscar una solución que es realmente justa y necesaria”.

El intendente se mostró preocupado al reconocer que “desde La Libertad Avanza, han deslindado toda responsabilidad, argumentando que los municipios y las provincias deben hacerse cargo y reiterando que no hay fondos para reanudar los subsidios”. En este aspecto consideró: “esta reflexión tiene un fuerte contenido político con el cual no estoy de acuerdo. Mientras se hace esta declaración, también se está aumentando el presupuesto para organismos como la SIDE, que forman parte de la crítica que La Libertad Avanza ha dirigido al sistema, al que llaman ‘la casta’”. Jorge evidenció que estos subsidios superan con creces a los que están solicitando los municipios, “este enfoque no es coherente con un sistema federal. Me gustaría escuchar al presidente y a su gabinete hablar sobre los municipios, ya que han despojado incluso la mínima subsecretaría de asuntos municipales, un espacio que históricamente ha servido para tratar temas municipales y ha mantenido una presencia constante desde el retorno de la democracia”.