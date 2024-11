Salud. Los turnos para la atención en hospitales de Jujuy podrán solicitarse por whatsapp

Salud habilita una nueva opción para facilitar el acceso de las personas a la consulta con profesionales y/o estudios complementarios. La estrategia inicia este 25 de noviembre en el CES-Hospital Snopek de Alto Comedero.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que, con el objetivo de facilitar el acceso, reducir tiempos de espera y fundamentalmente, minimizar los trámites y gestiones presenciales, a partir del lunes 25 de noviembre dará inicio con una nueva modalidad para la solicitud de turnos a través del uso de WhatsApp.

La estrategia planificada para toda la provincia, comenzará este lunes en el CES-Hospital Snopek y permitirá a la población que reside en este sector de la capital jujeña, enviar un mensaje vía WhatsApp y pedir el turno que requiere para la atención en la institución.

En simultáneo, la gestión estará también a disposición a través del call center de Salud 0800 777 7711, a partir del 26 de noviembre, de lunes a viernes en el horario de 7 a 19 horas.

¿Cómo funciona el pedido de turno por WhatsApp?

Apelando a una herramienta de uso habitual, las personas podrán comunicarse de lunes a viernes de 6.30 a 16 horas al número 388 – 3316050, interactuando con el sistema y un operador para solicitar, reprogramar o cancelar un turno en el hospital más próximo a su domicilio, es decir, se debe residir en el área a cargo de la institución.

En la comunicación, siempre de manera escrita, se solicitará nombre completo, DNI, edad, domicilio, especialidad requerida en el caso de consulta y foto de la indicación médica en el caso de estudios complementarios.

Tras unos minutos de validación de datos, la persona recibirá el mensaje con fecha, horario, consultorio y efector asignado para la atención, mensaje que también se enviará vía correo electrónico, al mail registrado previamente en el sistema.

El trámite no será posible en dos situaciones: cuando el domicilio de la persona no coincida con el área del hospital referido, es decir, el turno se debe solicitar en la unidad hospitalaria más cercana y, cuando la persona no figure ingresada en el registro histórico del sistema público, por lo que, para la atención, deberá acudir con la documentación al hospital más próximo al domicilio para continuar con las gestiones.

Inicio en Alto Comedero

“El CES-Hospital Snopek de Alto Comedero es el primer efector público de la provincia que contará con la posibilidad de turnos vía WhatsApp, una herramienta que se pone a disposición de la comunidad por expreso pedido de nuestro Ministro de Salud, Gustavo Bouhid. El objetivo es facilitar el acceso a los servicios, que las personas puedan realizar sus gestiones de manera simple, ágil, desde el lugar en que se encuentren, evitando los traslados y la presencialidad”, explicó el coordinador del Centro Único de Gestión de Pacientes, Christian Amerise.

Asimismo, remarcó que los equipos del hospital de Alto Comedero cuentan ya con la capacitación correspondiente para el manejo de la nueva modalidad y anticipó que igualmente, se dispondrá de personal para orientar y acompañar a las personas en el uso de la nueva herramienta.

Por su parte, la Directora del CES-Hospital Snopek, Florencia Román, destacó que “estas herramientas para agilizar las solicitudes de los vecinos para turno, a través de WhatsApp y del call center, se implementan en el marco del Plan Estratégico de Salud. En Alto Comedero vamos a dar inicio a una modalidad desarrollada por un gran equipo de trabajo, desde el Centro Único de Gestión de Pacientes, la Unidad de Informática, Dirección de Hospitales, las distintas áreas del CES a pedido de nuestro Ministro, en beneficio de la comunidad”.

Asimismo, recordó que las personas con domicilio en Alto Comedero podrán solicitar turno por WhatsApp o call center para atención en el CES-Hospital Snopek en las siguientes especialidades que no necesitan derivación:

• Odontología

• Ginecología/obstetricia

• Clínica médica

• Pediatría

• Control de niño sano

• Cardiología

• Neonatología

• Geriatría

• Servicio social

• Nutrición

• Psicología

• Fonoaudiología

• Estimulación temprana

• Podología

También se podrá gestionar turno para quienes cuenten con indicación médica en las siguientes prácticas:

• Electrocardiograma

• Ecografía general y ginecológica

• Ergometría

• Estudios fonoaudiológicos

• Ecocardiograma

• Mapa y Holter

• Otorrinolaringológicas

• Kinesiología y fisioterapia