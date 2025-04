“La Pumita” Carabajal recibió la visita del campeón Sergio “Maravilla” Martínez

Éste sábado el quíntuple campeón mundial de diferentes organizaciones internacionales de box visitó la Escuelita Municipal de Boxeo y a su coordinadora; fue un emotivo encuentro entre los dos púgiles ante una nutrida asistencia de aficionados y practicantes que abarrotaron las instalaciones

Al respecto, la directora de la Escuelita Municipal de Boxeo, Brenda “La Pumita” Carabajal, consideró, “es realmente muy importante que Sergio pueda estar acompañándonos en esta escuelita que alberga muchísimos niños, infantiles, adolescentes y adultos; es una gran motivación para todos nosotros”.

Enfatizando, sostuvo, “recibir la visita del campeón es muchísimo, es un gran ejemplo, los chicos están muy emocionados, y ha sido una gran convocatoria porque vino gente desde distintos lugares de la ciudad y la provincia para acompañarlo, y eso nos enorgullece poder acercar a nuestros ciudadanos un campeón como Sergio”.

Por su parte, el cinco veces campeón mundial argentino, Sergio “Maravilla” Martínez, comentó, “hacía unos cuantos años que no venía, me siento un enamorado total de Jujuy y sobre todo de su gente que es lo que más destaca; Jujuy tiene unas postales y paisajes brutales pero resalta más la calidez de la gente, la sencillez, que es lo más importante, porque es lo que necesita una sociedad; acá uno viene y se siente parte, muy rápido me sentí parte del pueblo jujeño”.

El campeón compartió motivadores detalles sobre su paso por el deporte de los guantes, “yo empecé a los 20 años a boxear, se puede proyectar un sueño, se puede ir a buscarlo; hay que proponerse alcanzar sueños, que los sueños se transformen en objetivos para poder planificar y trazar un plan y moverse con inteligencia sabiendo los pasos que uno quiere seguir, sabiendo de donde venís y a donde querés llegar”, y reflexionó, “en ese sentido el boxeo me ayudó muchísimo; yo sabía desde el día que empecé, que quería ser campeón del mundo y solo tenía una dirección que recorrer, que fue dura y difícil, como todo en la vida, pero vale mucho luchar por los sueños”.

Sobre el box como actividad deportiva, aseguró, “este deporte te puede salvar la vida, es literal lo que digo; el boxeo, lo que crea internamente, lo que forja en una persona, es algo que en otros ámbitos es muy difícil de conseguir porque empezás a trabajar con compañeros, escuchás órdenes de un entrenador, porque cada día tenés que ser un poco más ordenado con tu vida, de manera que te ordena la vida y sobre todo te va a forjar y fortalecer internamente, más allá del cuerpo el boxeo fortalece el alma”.