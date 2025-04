Prorrogan por dos días la inscripción y renovación del BEGU para estudiantes secundarios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Atributos Sociales, informó que se prorroga por dos días —el lunes 5 y martes 6 de mayo— el plazo para la inscripción y renovación del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) destinado a estudiantes del nivel secundario. El trámite debe realizarse a través del sitio web oficial: http://sansalvadordejujuy.gob.ar/begu/.

La titular del área, Cinthya Haquím, explicó que la medida responde a diversas situaciones que afectan a los estudiantes, como la falta de finalización del ciclo lectivo anterior o la escasez de vacantes. “Muchos alumnos aún no pudieron inscribirse porque no terminaron de rendir materias del ciclo 2024, o por no contar con banco asignado. Por ello, decidimos otorgar esta prórroga de dos días, que serán el 5 y 6 de mayo”, detalló.

Además, Haquím instó a los estudiantes a leer cuidadosamente los requisitos antes de completar la inscripción, con el fin de evitar rechazos por errores u omisiones.

“Es fundamental que cuenten con una tarjeta SUBE registrada a su nombre, ya que sin ella no se puede otorgar el beneficio. También deben presentar el DNI actualizado (último ejemplar) y una constancia de alumno regular con todos los sellos institucionales y el año lectivo vigente”, agregó.

Asimismo, recordó que una vez completada la inscripción, los estudiantes recibirán un correo electrónico confirmando si fue aprobada o rechazada. En caso de no recibir dicho correo —por ejemplo, si se ingresó una dirección de email incorrecta— podrán verificar el estado de su trámite ingresando al formulario y seleccionando la opción “Ver mi trámite” en la parte superior.

Por último, Haquím señaló que “si, por cualquier motivo, no reciben la notificación por correo electrónico, podrán dirigirse a cualquiera de los nueve puntos de atención habilitados por la Municipalidad”. También hizo un llamado a no dejar pasar el plazo adicional, ya que una vez vencido no se podrán realizar reclamos.

DNI original (último ejemplar), con domicilio actualizado.

(último ejemplar), con domicilio actualizado. Constancia de alumno regular , con nombre y apellido, curso o año, período lectivo a cursar, sello de la institución y firma de autoridad competente.

, con nombre y apellido, curso o año, período lectivo a cursar, sello de la institución y firma de autoridad competente. Tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante. En caso de no tenerla registrada, se debe hacer a través del sitio oficial: https://www.argentina.gob.ar/sube.

Nota audiovisual: https://youtu.be/iwOXWtXHikA