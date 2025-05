La ministra Serrano recibió a la delegación del Bachillerato N°2

La ministra de Educación, Miriam Serrano, recibió a estudiantes y docentes del Bachillerato N° 2, quienes presentaron el libro “Historias que dan miedo” en la Feria del Libro en Buenos Aires.

La obra reúne 62 cuentos escritos por alumnos de 3° y 4° año, en el marco de un proyecto institucional e interdisciplinario del Plan de Alfabetización.

La iniciativa articuló los espacios curriculares de Lengua y Literatura, Teatro, la Biblioteca escolar y el Aula Digital Móvil (ADM).

Rebeca Juárez, profesora a cargo de la Biblioteca, relató cómo surgió el proyecto, que rápidamente despertó el interés de los estudiantes y del equipo directivo. “La Biblioteca siempre fue un espacio de escucha y, en ese contexto, nos propusimos poner en palabras lo que el corazón siente”, expresó.

La directora, Marta Isabel Villafañe, asumió el desafío de trabajar historias de vida, superación y resiliencia. Para ello contó con el acompañamiento de la docente de Lengua y Literatura, Elsa González.

El compromiso del equipo docente y de los estudiantes fue destacado a nivel nacional y logró cautivar al público en la 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Durante el encuentro, la ministra Serrano subrayó el valor del proyecto, especialmente “por haber generado un espacio de reflexión y escucha sobre experiencias que transmiten un mensaje claro: no al bullying, no a la violencia, no al maltrato”.

Además, recordó que el Ministerio de Educación habilitó “Pausa”, un espacio de contención y acompañamiento para estudiantes y docentes.

La funcionaria también felicitó a los jóvenes, a quienes definió como embajadores de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, los animó a “seguir estudiando con entusiasmo para escribir nuevas historias y construir sus propios proyectos de vida”.