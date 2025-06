Jujuy presentó oficialmente los Juegos Forja 2025

El Secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, encabezó este martes el lanzamiento oficial de los Juegos Forja en Jujuy, durante un acto realizado en las instalaciones de Culturarte, ante la presencia de representantes de federaciones deportivas, ONG, medios de comunicación y referentes municipales.

Durante su intervención, Calvetti destacó la importancia de esta iniciativa que se implementará por primera vez en todo el territorio provincial “Hoy tenemos una excelente noticia con la llegada de los Juegos Forja, una competencia que guarda estrecha relación con los Juegos Nacionales Evita. Vamos a trabajar articuladamente con cada municipio, con las organizaciones deportivas y con las federaciones de las distintas disciplinas. Serán más de cuarenta deportes que se desarrollarán en cada rincón de la provincia. Es una herramienta poderosa para el desarrollo del deporte jujeño”.

Los Juegos Forja seguirán la estructura y disciplinas establecidas por la Subsecretaría de Deportes de la Nación, incluyendo como novedad la incorporación de eSports, que serán parte de esta edición. “Hace dos meses realizamos el lanzamiento del Colectivo Gamer, que se vincula directamente con esta nueva categoría”, explicó Calvetti.

Asimismo, el funcionario anunció el avance en la digitalización del sistema de información e inscripción, con el objetivo de facilitar el acceso a los participantes “Queremos que cada atleta pueda inscribirse de forma ágil y eficiente. La digitalización nos permitirá ampliar la convocatoria y garantizar una mayor participación en toda la provincia”.

Las inscripciones comenzarán el lunes 9 de junio, y estarán habilitadas a través de los canales oficiales de la Secretaría de Deportes de Jujuy. Las categorías etarias incluirán deportistas sub 12, sub 13, sub 14, sub 15, sub 16 y, en algunas disciplinas, hasta sub 18.

Los interesados podrán acceder a toda la información a través de las redes sociales oficiales: https://www.instagram.com/deportesjujuy/?hl=es y en https://www.facebook.com/DeportesJujuy/, así como en el sitio web de la Secretaría.