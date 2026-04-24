Promoción turística . Jujuy en «Visit Argentina»: propuestas para Bolivia y el mercado regional

Jujuy continúa su promoción turística internacional en el workshop “Visit Argentina”, difundiendo propuestas y servicios dirigidos al mercado regional.

Con una jornada de promoción turística en el Visit Argentina workshop realizado este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, Jujuy presentó sus propuestas para operadores bolivianos y apuntó a consolidar su presencia en el mercado regional. Agencias y mayoristas conocieron circuitos renovados, servicios y experiencias para la temporada 2026.

La actividad tuvo lugar en el Salón Buganvilla del Hotel Los Tajibos, donde representantes de la delegación provincial brindaron herramientas técnicas a prestadores y agentes mayoristas. La iniciativa fue coordinada por Visit Argentina – INPROTUR, el Consulado Argentino y la Cámara Argentina de Turismo.

Jujuy continúa su promoción turística internacional en el workshop “Visit Argentina”, difundiendo propuestas y servicios dirigidos al mercado regional.

El taller permitió que los agentes de viaje actualizaran sus conocimientos sobre conectividad y servicios, facilitando la integración de los paisajes jujeños en sus portfolios internacionales. Se destacó la ventaja de la cercanía con Bolivia y la identidad cultural compartida, elementos clave para atraer al público del mercado regional que busca destinos de naturaleza y cultura.

“Jujuy sigue promocionándose a escala nacional e internacional. En esta oportunidad estamos en Santa Cruz junto a Visit Argentina y el consulado, para mostrar todo el potencial que nuestra provincia tiene para el mercado boliviano y, fundamentalmente, para los prestadores de esta región”, señaló Melina Ainstein, directora del Ente de Promoción Turística de Jujuy, quien lideró la comitiva provincial durante la capacitación.

A través de este encuentro comercial, los profesionales bolivianos obtuvieron información detallada para asesorar a los viajeros. Las acciones de Promoción turística continuarán durante todo el año para consolidar la presencia institucional en plazas estratégicas de Sudamérica.