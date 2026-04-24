Integración regional . Fortalecen la integración regional con Brasil a través de una agenda común en turismo, cultura e innovación

La visita del embajador de Brasil reforzó la estrategia de vinculación internacional de la provincia, con eje en cooperación cultural, turismo e innovación.

La visita del embajador de Brasil a Jujuy consolidó una nueva instancia de integración regional. Tras reunirse con el gobernador Carlos Sadir, el diplomático recorrió el Cabildo junto a las directoras de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, y de Cultura, Gisela Arias, donde conoció proyectos estratégicos y dialogó sobre cooperación en turismo, idioma portugués y productos para el mercado brasilero.

La presencia del representante brasileño en la provincia dejó una señal política que excede lo protocolar. La jornada permitió mostrar a Jujuy como un territorio con vocación de inserción regional, en una agenda compartida con Brasil en materia de innovación, transición energética y cooperación.

Fortalecen la integración regional con Brasil a través de una agenda común en turismo, cultura e innovación

Durante la recorrida por el Cabildo, Van Balen Blanken le planteó al embajador dos líneas de trabajo concretas. “Hemos hablado del idioma portugués, un desafío para la provincia de Jujuy, así también como los productos turísticos de interés para el mercado brasilero”, señaló la funcionaria. Y agregó: “Buscamos el camino del trabajo conjunto en turismo y cultura, temas que le interesan tanto a Brasil como a Jujuy.”

La directora de Cultura, Gisela Arias, acompañó la reunión, reafirmando el interés provincial en fortalecer los vínculos culturales con el país vecino.

La elección del Cabildo como escenario tuvo un sentido simbólico y estratégico. Como espacio que sintetiza identidad, patrimonio y gestión cultural, fue la carta de presentación de una provincia que busca consolidar su perfil internacional desde su riqueza cultural.

Más allá de los resultados inmediatos, la visita fortaleció una agenda común basada en innovación, integración y vínculos de largo plazo. Desde la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales señalaron que este tipo de encuentros forman parte de un proceso sostenido para posicionar a Jujuy como un actor activo en la agenda regional.