Agenda Cultural . Cultura en 7 días: agenda de actividades en Jujuy hasta el 29 de abril

Una variada programación reafirma la riqueza de las expresiones artísticas en las cuatro regiones de Jujuy, promoviendo el acceso a la cultura y el fortalecimiento de las festividades que definen nuestro territorio.

La agenda cultural en Jujuy hasta el 29 de abril despliega un abanico de propuestas que recorren toda la geografía provincial. Desde conmemoraciones patrióticas en los Valles hasta festivales internacionales de danza, la programación invita a jujeños y turistas a disfrutar de nuestra identidad.

Sábado 25 de abril

El sábado la agenda se diversifica por toda la provincia. Tilcara celebra la música y danza con el espectáculo “Ensueños” en la plaza central a las 10:00 horas y actividades de extensión de la Semana de la Danza en el Club Terry. En Palma Sola continúan las vísperas con la bienvenida a la peregrinación a caballo y la serenata a la Virgen del Valle a cargo de Angelo Aranda. En la capital, la propuesta incluye una gran pialada y baile en Finca Mariscal desde las 13:00 horas, mientras que el Teatro Mitre y el Cine Select continuarán con las galas de ballet internacional. La noche se completa con ciclos de cámara en el Centro Mirentxu y el Museo de Arte Colonial, junto a música retro en Espacio Guemes.

Domingo 26 de abril

Es el día de las grandes festividades populares y conmemoraciones históricas. León se viste de gala con ferias gastronómicas, música y la Recreación Histórica de la Batalla a las 19:00 horas, seguida de la serenata al Día Grande de Jujuy. En Yala, se realizará el acto protocolar y desfile cívico-militar a las 09:00 horas, sumando la Feria del Pan Casero por la tarde. Palma Sola celebrará sus honras patronales con procesión, misa y desfile gaucho desde la mañana, culminando con un almuerzo popular. En San Salvador, la danza sigue siendo protagonista con presentaciones en el Teatro Mitre y el Select durante toda la jornada.

Lunes 27 de abril

La semana inicia con los actos centrales por el Día Grande de Jujuy en Yala y León, incluyendo desfiles y festivales de pialada con música en vivo al mediodía. Asimismo, comienzan los espacios de formación en la Ciudad de las Artes con el taller de música del Renacimiento a cargo del Maestro Dante Andreo a partir de las 17:00 horas.

Martes 28 de abril

La Ciudad de las Artes continúa con su propuesta formativa sobre música del Renacimiento Español y Colonial Iberoamericano para artistas y aficionados de 17:00 a 20:00 horas.

Miércoles 29 de abril

El cierre de la agenda semanal tendrá como protagonista a la danza. En San Salvador de Jujuy se llevará a cabo la Gala de Cierre de la Semana Latinoamericana en el Teatro Mitre a las 21:00 horas, mientras que Libertador celebrará el Día Internacional de la Danza con música y baile en su plaza central. Finalmente, en el barrio Los Molinos se realizará un homenaje a Doña Gertrudis Castillo en la Casona histórica a las 18:00 horas.

Esta variada programación reafirma la riqueza de las expresiones artísticas en las cuatro regiones de Jujuy, promoviendo el acceso a la cultura y el fortalecimiento de las festividades que definen nuestro territorio.