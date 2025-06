Multitudinaria asistencia al Desafío Jujuy

Éste sábado, la Secretaría de Desarrollo Humano, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy participó del Desafío Gamer convocado por La Generación en el Centro Deportivo N° 1 -Punta del Parque San Martín-.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, comentó, “nos invitó a participar el Gobierno de la Provincia en esta apuesta que tiene que ver con revalorizar los lugares públicos a partir del uso y de compartir en ellos, Ya se hizo un Desafío Gamer en el cabildo, un lugar icónico para nuestra ciudad, y hoy se realiza en la Punta del Parque, un lugar que ha sido compartido por tantas generaciones a través del deporte y distintas actividades, así que acompañamos a los jóvenes de la ciudad en algo que está para quedarse, esta modalidad de juegos electrónicos en la que muchos chicos y jóvenes han encontrado un lugar de desarrollo y un lugar de encuentro”.

Juan Casasco, presidente de La Generación -entidad organizadora del Desafío-, sostuvo, “nos pone muy contentos participar de una manera tan activa de este evento que es algo distinto ya que se trata de deportes electrónicos, algo que no estamos acostumbrados a ver en un lugar tan emblemático del deporte como es la Punta del Parque”, y explicó, “trabajamos, no solamente con la juventud sino con otras generaciones que se van sumando a estos deportes electrónicos que nos alejan de lugares donde no tenemos que estar y nos traen a compartir y estar juntos”.

A su turno, Bárbara Benítez coordinadora de Zona Gamer, expresó, “estamos muy contentos de poder colaborar con La Generación en este evento junto al personal y todo el equipo de Zona Gamer”.