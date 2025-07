Presencia Municipal en la 18 ° Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU

Yesica Gutiérrez, coordinadora del área de Inclusión de la Municipalidad junto a la Fundación Mujeres Derribando Barreras, participó recientemente de la 18° Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que tuvo lugar en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, en EE.UU.

El encuentro internacional, tuvo como tema central el “Fortalecer la conciencia pública sobre los derechos y las contribuciones de las personas con discapacidad al desarrollo social, en preparación para la Cumbre Social Mundial”.

La embajadora jujeña, Yesica Gutiérrez, formó parte de la delegación latinoamericana ELA “Género y Justicia” que trabajó sobre tres subtemas: Empoderar a las personas con discapacidad y mejorar las políticas de desarrollo social mediante financiamiento innovador; No dejar a nadie atrás: utilizar la IA como herramienta para apoyar la inclusión y fortalecer la participación de las personas con discapacidad; Reconocer y abordar los derechos de las personas indígenas con discapacidad y su papel en la promoción de la inclusión de la discapacidad.

Además, Gutiérrez señaló: “Tuvimos la oportunidad de participar en diversos side events, como Artificial Intelligence for Inclusion, organizado por la Misión Permanente de Canadá ante las Naciones Unidas; Enhancing Social Development Policies through Innovative Financing for Youth with Disabilities, coordinado por la International Disability Alliance; y Reconocimiento y abordaje de los derechos de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad, impulsado por la Fundación ONCE y la Misión Permanente de España ante la ONU”.

Asimismo, destacó: “Desde MUDEBA – Mujeres Derribando Barreras – y el equipo latinoamericano de Justicia y Género, consideramos que una participación internacional activa y articulada es clave para impulsar transformaciones estructurales”. Y agregó: “Apostamos por construir un mundo donde todas las mujeres, incluidas aquellas con discapacidad, puedan vivir con derechos, autonomía y dignidad”.

“Esta experiencia nos permitió fortalecer alianzas internacionales, compartir experiencias y proyectos, así como visibilizar las acciones que venimos desarrollando”, concluyó.

Finalmente, la Coordinadora de Inclusión Municipal expresó: “Es fundamental seguir trabajando en la promoción y visibilización de personas líderes con discapacidad en los ámbitos internacionales, para que las barreras estructurales dejen de ser un techo para nuestros sueños”.