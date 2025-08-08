Actualización. Capacitan a docentes de primaria en la carga de datos en SINIDE-SGE

La instancia dio respuesta a una demanda de las propias escuelas sobre aspectos prácticos como el control de asistencias y la carga precisa de calificaciones.

Docentes de Nivel Primario de Libertador General San Martín participaron de una capacitación para optimizar la carga y el uso de datos en los sistemas SINIDE-SGE, con foco en la carga de calificaciones del segundo bimestre —que se realiza del 4 al 11 de agosto— y en el correcto seguimiento de la asistencia escolar.

La formación, organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia a través del área de Sistemas de Información de la Dirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, incluyó recomendaciones clave para registrar correctamente feriados y asuetos, evitando así que se contabilice asistencia por error. Se recordó que la carga de datos es obligatoria y que cumplir los plazos asegura una gestión escolar más eficiente.

Desde la cartera educativa resaltaron que fortalecer el manejo de estos sistemas es fundamental para tomar decisiones basadas en información confiable y actualizada, y celebraron la participación activa de las instituciones en la solicitud de este tipo de capacitaciones.