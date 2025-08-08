Este domingo 10 se desarrollarán los Pre Hornitos en Alto Comedero

En el mes de agosto, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy convoca a la comunidad a participar del certamen folclórico preselectivo de nuevos valores, en el marco de los Pre Hornitos. La jornada se desarrollará a partir de las 10 horas en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”, en Alto Comedero.

Esta instancia,permitirá a los artistas seleccionados formar parte de la tradicional Feria de la Comida Regional Hornitos 2025, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de noches con espectáculos musicales y platos típicos de la región.

El certamen está destinado a músicos solistas o grupos que interpreten folclore jujeño, argentino o latinoamericano, así como a conjuntos de danza folclórica, en sus modalidades tradicional o estilizada, con propuestas que reflejen el repertorio y el lenguaje corporal regional. En todos los casos, los participantes deberán ser oriundos o residentes de la provincia de Jujuy.

Desde la organización informaron que los ganadores de cada categoría serán contratados para actuar en la Feria de la Comida Regional Los Hornitos – Edición 2025.

El día del evento, los participantes deberán registrarse personalmente antes del inicio, y el orden de presentación se definirá por sorteo.