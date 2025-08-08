Noticias de Jujuy

FNE. Con el Finde Estudiantil comienza a palpitarse a pleno la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Jujuy
Con el Finde Estudiantil comienza a palpitarse a pleno la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La 73ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) ya tiene fecha de inicio. El tradicional Finde Estudiantil se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de agosto en el estadio 23 de Agosto, con la participación de más de 60 colegios que disfrutaran de los juegos y serán protagonistas con sus bailes y las populares “napolitanas” desplegadas por las hinchadas.

El evento, organizado por el Ente Autárquico Permanente, marca el comienzo oficial de los festejos estudantiles. A continuación, el cronograma para el sábado y domingo:

