La Municipalidad recuerda a los estudiantes la importancia de actualizar la tarjeta SUBE para mantener los beneficios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy comparte el comunicado de SUBE Nación, dirigido especialmente a los estudiantes y beneficiarios de descuentos en el transporte público, recordando la necesidad de mantener actualizada la tarjeta SUBE para no perder los beneficios sociales.

Desde SUBE Nación remarcaron que contar con la tarjeta física actualizada garantiza la correcta aplicación de los descuentos al momento de viajar, evitando inconvenientes y asegurando que las bonificaciones locales y nacionales se mantengan vigentes.

El trámite es simple, rápido y puede realizarse a través de dos canales:

Desde la App SUBE: ingresar a “Acreditá y consultá saldo”, seleccionar “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Es necesario contar con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Desde una Terminal Automática SUBE (TAS): acercar la tarjeta a la terminal más cercana y apoyarla hasta que el equipo indique retirarla. El proceso dura solo unos segundos.

Mantener actualizada la tarjeta SUBE es fundamental para continuar accediendo a los beneficios vigentes y evitar contratiempos durante los viajes en transporte público.

Los 10 puntos o Terminal Automática Sube (TAS), disponibles para efectivizar el trámite son:

-Edificio Raúl Alfonsín, av. El Éxodo N° 215 de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs. – 14 hs. a 18 hs.

-Dirección General de Rentas, Hipólito Yrigoyen Nº 1328 de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.

-Delegación Municipal de Alto Comedero: Av. Forestal Nº 1990, Sector B3, de lunes a viernes de 8 hs. a 20 hs.

-C.P.V. “Santa Ana” en Alto Comedero: Comandante de la Colina esq. Capitán Kraus de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs.

-Delegación Municipal de Reyes: Av. Cafrune Nº 1561, en Villa Jardín de Reyes, de lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.

-C.P.V. del Barrio 12 de Octubre: 9 de Julio N° 4600, de lunes a viernes 8 hs. a 14 hs.C.P.V. del Barrio 12 de Octubre:

-C.P.V. del Barrio Chijra: Llamas esq. Manantiales, de lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs.

-C.P.V. del Barrio Malvinas: Av. Mejías esq. San Luís, de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.

-Dirección de Educación Superior: Tumusla Nº 625 del Barrio Luján, de lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.

-Central de Monitoreo: Av. 19 de Abril esq. Ramírez de Velazco, de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.

-Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, en av. Bolivia 2571, de lunes a viernes de 8 a 12hs.