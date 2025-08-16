Noticias de Jujuy

Agenda de trabajo. Sadir reafirmó su compromiso con el desarrollo de Libertador y Yuto

Sadir reafirmó su compromiso con el desarrollo de Libertador y Yuto

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, se reunió con los intendentes de Libertador General San Martín y de Yuto, Oscar Jayat y David Abraham Paoli, respectivamente, a fin de consolidar una agenda de trabajo conjunto que propenda al desarrollo del Ramal.

“Unimos esfuerzos para impulsar el desarrollo integral de la región”, enfatizó el primer mandatario y reafirmó su decisión política de “potenciar la infraestructura local y garantizar más oportunidades para la gente”.

“Juntos avanzamos hacia un Ramal más fuerte y próspero”, sostuvo Sadir.

