Inclusión Digital. El ISJ lanzó en San Pedro el Taller «Yo Me Conecto» para Adultos Mayores

Con una gran participación, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) dio inicio al Taller Itinerante Gratuito de Inclusión Digital “Yo Me Conecto”, destinado a afiliados y afiliadas adultas mayores de San Pedro de Jujuy y zonas aledañas.

La primera clase se llevó a cabo el pasado jueves 14 de agosto en el Centro de Jubilados del B° 23 de Agosto, donde los y las asistentes comenzaron a aprender el uso de herramientas digitales clave para su vida cotidiana, como la credencial digital, botón de pago, redes sociales, reclamos online, entre otros recursos.

Valeria Olivera, responsable del Área de Comunicación Institucional del ISJ, destacó: “Ver el entusiasmo de los adultos mayores es una gran motivación para compartir con ellos todas las herramientas digitales que necesitan para acortar la brecha digital y, al mismo tiempo, adquirir mayor seguridad e independencia. Llenos de consultas y curiosidad, mostraron una participación activa durante la clase”. Agregó que «el taller itinerante visitará con sus clases las ciudades de Libertador, Perico, Palpalá, Humahuaca y La Quiaca.

Por su parte, Karina Mariel Calzadilla, del Área de Promoción de la Salud, agradeció especialmente a las autoridades de la Casa del Jubilado por su calidez y predisposición para llevar adelante este importante espacio de aprendizaje.

El taller continuará desarrollándose los días 21 y 28 de agosto, de 9:00 a 11:00 hs, en el mismo lugar. Las actividades están coordinadas por Valeria Olivera y Guillermo Ávila, integrantes de los equipos de Comunicación Institucional e Informática del ISJ.

* Centro de Jubilados del B° 23 de Agostot

* Delegación del ISJ en San Pedro

* O llamando al 0810 777 72583 int. 175

Para más información, visitá: [www.isj.gov.ar](http://www.isj.gov.ar)

¡Animate a conectarte con el ISJ y hacé tu día a día más simple!

*El ISJ te conecta con la tecnología.