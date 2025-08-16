Secretaría de Deportes . En marcha Copa Jujuy Energía Viva de vóley

El objetivo de este nuevo certamen, es seguir promoviendo el desarrollo y la práctica deportiva. En el partido inaugural, Gimnasia y Esgrima le ganó a Universitario 23 de Agosto 3 a 1 con parciales de 16-25, 25-13, 25-17 y 25-18.

Con la presencia de Luis Calvetti, Secretario de Deportes de la provincia, Pedro Ruiz, Coordinador provincial de Copa Jujuy, Arturo Colqui, Director de Deporte Social y Comunitario, Oscar Lozano, Presidente de la Comisión Electa de la Federación Jujeña de Vóley, Jorge Muriel, Vicepresidente de Gimnasia de Jujuy, Gonzalo Barrientos, Vicepresidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Nelson Senes, Presidente del Club 1° de Marzo, e invitados.

“Como decía más de 50 equipos, desde La Quiaca hasta Yuto, representando a todo Jujuy, un trabajo grande de todos, Coordinación Provincial Federación Jujeña de Vóley, clubes que siempre están presentes”, destacó Luis Calvetti.

El funcionario resaltó que habrá aproximadamente 70 fechas, lo que marca que será el torneo de vóley con más fechas en la provincia, al avasallante para el deporte jujeño, desarrollándose en todas las regiones con todas las disciplinas y seguirá creciendo”.

Calvetti, remarcó el impulso del Gobernador, Carlos Sadir y del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez Garcia en el desarrollo del deporte en toda la provincia con una mirada más inclusiva.

Por último, se refirió al Club 1º de Marzo, institución que contará con inversión económica del estado para remodelaciones “es un club que contiene todos los días a mucha gente, el gobierno está en cada lugar, ayudando de diferentes maneras a los clubes y este es uno de los que ingresan a ese paquete. Ya se hizo un relevamiento y sin dudas que permitirá seguir cumpliendo el rol social de siempre que es fundamental”, finalizó Luis Calvetti.