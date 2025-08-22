El Colegio de Arquitectos de Jujuy celebró sus 40 años con un emotivo acto

Con la presencia del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, autoridades provinciales, municipales y referentes de la profesión, el Colegio de Arquitectos de Jujuy conmemoró sus 40 años de vida institucional con un acto protocolar que incluyó el descubrimiento de una placa, un brindis y un espacio de encuentro entre colegas.

El intendente Jorge recordó su paso por la institución, “yo fui el segundo presidente que tuvo el Colegio, sucedí a Héctor Pedro Ramos, un gran presidente. En esa etapa comenzamos un tiempo muy productivo para la entidad, que siempre fue necesaria no solo para la matrícula de arquitectos, sino también para la construcción del Estado. El Colegio estuvo presente en grandes debates y proyectos como la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, la elaboración de códigos ambientales y de verificación, y en el desarrollo urbanístico de San Salvador y de otras ciudades de la provincia”, señaló.

Asimismo, destacó el rol permanente de la institución en la vida pública, “siempre mantenemos con el Colegio una viva relación. Me trae muchos recuerdos de colegas que trabajaron fuerte para que esta institución aporte a la construcción colectiva, que de eso se trata el Estado y la comunidad en general”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, felicitó a la matrícula de arquitectos y arquitectas, “son 40 años de compromiso con la sociedad jujeña y con nuestra ciudad en particular. El Concejo Deliberante no podía dejar de estar presente y hemos traído una minuta de declaración, además del compromiso de seguir trabajando en conjunto. El asesoramiento técnico que brinda el Colegio es fundamental cada vez que abordamos normativas vinculadas con la edificación o el planeamiento urbano”, sostuvo.

En tanto, la presidenta del Colegio de Arquitectos, Elena Bardi, expresó la emoción de celebrar este aniversario:

“Hoy es un día muy especial. El trabajo de los colegas a lo largo de estos años fue increíble, siempre con un fuerte lazo con la comunidad. Es una fiesta poder compartir este presente, junto a varios integrantes del primer consejo directivo como el intendente Jorge, Nano Rosenbluth, Jaime Hoffman y Horacio Sadir, entre otros, que allanaron el camino para que hoy sigamos construyendo juntos”.

La jornada concluyó con un brindis de camaradería, en el que arquitectos y autoridades compartieron recuerdos, proyectos y el deseo de seguir fortaleciendo el rol de la institución en la vida de la ciudad y la provincia.

Nota audiovisual: https://youtu.be/_oRVPwcWNWM