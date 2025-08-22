La ciudad se prepara para la quema simbólica y la marcha evocativa del Éxodo Jujeño

En vísperas de un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con los preparativos para la tradicional quema simbólica que tendrá lugar este viernes por la tarde, luego de la marcha evocativa, en zona de Puente Gorriti.

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, explicó que el despliegue logístico requirió una reprogramación de tareas debido a las condiciones climáticas. “Estamos trabajando contra reloj, porque el factor climatológico nos hizo reprogramar actividades por el alerta amarilla que regía por las ráfagas de viento. Afortunadamente, estas se dieron durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, lo que nos permitió avanzar con el armado del caserío para la quema simbólica”, señaló.

Los equipos municipales trabajan de manera conjunta en el montaje del escenario que recreará la histórica gesta. La Dirección de Espacios Verdes está a cargo del armado del rancherío, la iglesia y la disposición de las antorchas que enmarcarán la zona de la quema. En paralelo, personal de Ornamentación instala los escenarios, Servicios Eléctricos realiza las adaptaciones necesarias para garantizar un marco seguro y atractivo, mientras que el área de Tránsito notifica a los vecinos sobre los cortes y desvíos previstos en el recorrido de la marcha.

“Estamos poniendo todo el esfuerzo para que, como cada año, los jujeños puedan vivir la mejor escenografía y el más sentido homenaje a nuestra provincia en una fecha tan especial”, concluyó Marenco, esperanzado en que las condiciones climáticas acompañen desde la tarde para que la celebración se desarrolle sin inconvenientes.

Nota audiovisual: https://youtu.be/EubxA8UxxAQ