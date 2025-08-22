Noticias de Jujuy

La Municipalidad lanzó el proyecto “Protagonistas” para promover el autocuidado en la niñez y adolescencia

Jujuy

En la Zona Gamer de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se puso en marcha el proyecto “Protagonistas”, una iniciativa destinada a niños, niñas y adolescentes con el objetivo de prevenir, contener y enseñar sobre el autocuidado integral.

El programa propone un abordaje integral de los aspectos más importantes para el bienestar de las infancias y juventudes, entre ellos la alimentación saludable, la educación emocional, el uso consciente de la tecnología, la prevención de riesgos digitales, el cyberbullying y el grooming. Además, incluye deportes, recreación y actividades de calma como herramientas de fortalecimiento personal.

Con esta propuesta, la Municipalidad busca que los más jóvenes se conviertan en protagonistas de su propio cuidado y desarrollo, potenciando habilidades que les permitan crecer de manera segura y saludable en la escuela, el club, la comunidad y el mundo digital.

También podría interesarte
Jujuy

El Colegio de Arquitectos de Jujuy celebró sus 40 años con un emotivo acto

Jujuy

Reconocimiento municipal a la trayectoria de Angela Irene, cantante y compositora del…

Jujuy

Se llevó a cabo la renovación de autoridades del Concejo Deliberante Estudiantil

Jujuy

Todo listo para Los Hornitos que comienzan esta noche

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.