La Municipalidad lanzó el proyecto “Protagonistas” para promover el autocuidado en la niñez y adolescencia

En la Zona Gamer de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se puso en marcha el proyecto “Protagonistas”, una iniciativa destinada a niños, niñas y adolescentes con el objetivo de prevenir, contener y enseñar sobre el autocuidado integral.

El programa propone un abordaje integral de los aspectos más importantes para el bienestar de las infancias y juventudes, entre ellos la alimentación saludable, la educación emocional, el uso consciente de la tecnología, la prevención de riesgos digitales, el cyberbullying y el grooming. Además, incluye deportes, recreación y actividades de calma como herramientas de fortalecimiento personal.

Con esta propuesta, la Municipalidad busca que los más jóvenes se conviertan en protagonistas de su propio cuidado y desarrollo, potenciando habilidades que les permitan crecer de manera segura y saludable en la escuela, el club, la comunidad y el mundo digital.