Reconocimiento municipal a la trayectoria de Angela Irene, cantante y compositora del folklore argentino

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, declaró “Visitante Distinguida” a la reconocida cantante y compositora de folklore argentino Ángela Irene, en el marco de su participación especial en el Festival de Comidas Regionales “Los Hornitos”, que se llevará a cabo desde esta noche en el Centro Cultural “Manuel Belgrano”. Durante el acto de reconocimiento en el Ejecutivo Municipal, el jefe comunal resaltó la extensa y valiosa trayectoria artística de la intérprete, así como el profundo vínculo afectivo que mantiene con la provincia de Jujuy.

En sus palabras, el jefe comunal expresó “Ángela Irene es una referente indiscutida del folklore nacional y para nosotros es un orgullo recibirla nuevamente, reconocer su carrera y tenerla como parte central de una fiesta tan querida por todos los jujeños como Los Hornitos”.

Luego el secretario de Cultura y Turismo Luciano Córdoba, explicó “el municipio realizó un emotivo reconocimiento a la trayectoria de Ángela Irene, destacada cantante nacional que celebra 50 años junto al folclore, considerada una jujeña del corazón por muchos, Ángela expresó su profundo cariño por la provincia y la alegría que le genera volver a Jujuy, que la abraza con afecto y admiración”.

Añadió Córdoba “para nosotros era un compromiso y honor contar con su presencia en esta edición especial del Festival de Comidas Regionales “Los Hornitos”, que comienza esta noche, ya que Ángela Irene formará parte del espectáculo central, previsto para la medianoche, junto a reconocidos artistas jujeños con amplia trayectoria y jóvenes talentos seleccionados a través de los certámenes de los Pre-Hornitos”.

Comentó además “el Intendente ‘Chuli’ quiso recibirla, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar para saludarla y hacerle entrega del Decreto en reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria cultural y artística siendo un verdadero placer tenerla en esta edición especial de Los Hornitos”.

Córdoba extendió la invitación a todos los jujeños a no perderse la celebración y a disfrutar de la presentación de Ángela Irene junto a grandes talentos locales. Además, adelantó que mañana, sábado por la noche, se vivirá el show central de Néstor Garnica, quien llegará desde Santiago del Estero con su inconfundible violín. También recordó que durante el sábado y el domingo habrá espectáculos diurnos con entrada libre y gratuita

Las palabras de Irene denotaron emoción al expresar “estar en el folclore es lo mejor que me pasó en la vida, cantar folclore fue primero un sueño y luego se convirtió en mi profesión. En cuanto a Jujuy, siempre digo y no exagero, que es mi lugar en el mundo. Desde mi infancia en La Pampa, soñaba con conocer estos cerros, estas montañas multicolores. Jujuy siempre estuvo en mi corazón, y cada vez que vuelvo, siento que es un regreso a casa.”

En cuanto a la presentación en los Hornitos, dijo “esta noche en los hornitos tiene una gran importancia porque es una fiesta popular, la actitud del pueblo en el Éxodo fue el sacrificio más grande que alguien puede hacer; borrar toda huella de su vida en un lugar, quemar sus hogares, abandonar sus tierras, todo con tal de impedir el avance del enemigo. Un gesto de valor y entrega que solo un pueblo profundamente comprometido con la libertad podía llevarlo adelante y ese significado le atribuyo a la celebración de una gesta maravillosa”.

Estuvieron presentes durante el encuentro el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar y el director de Cultura Joaquín López.

Nota audiovisual: https://youtu.be/JSIcDQ-qBLk