Se llevó a cabo la renovación de autoridades del Concejo Deliberante Estudiantil

El Concejo Deliberante Estudiantil realizó la elección de sus nuevas autoridades bajo un proceso de participación y ejercicio democrático, llevado a cabo en el Cine Municipal Select. El acto con la presencia de una gran cantidad de estudiantes de distintas escuelas y colegios de la ciudad, quienes se sumaron activamente al proceso de renovación de las cuatro bancas del cuerpo deliberativo juvenil.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Lisandro Aguiar, destacó la importancia de este tipo de espacios formativos, “generar este tipo de instituciones que permiten la discusión democrática, aprender sobre la vida en democracia en el ámbito de una ciudad, es fundamental. Se vive la posibilidad de establecer las normas que permiten la convivencia con San Salvador de Jujuy. Nosotros somos una ciudad de más de trescientos mil habitantes y, por supuesto, que tenemos que respetarnos unos a los otros. Ese es el desafío y, justamente, esa es la idea de crear normativas que permitan, por ejemplo, disfrutar del parque Xibi Xibi, pero a la misma vez cuidar de no ensuciarlo, de si voy con mi mascota levantar las heces que genera”.

Además, Aguilar valoró el aporte que las propuestas estudiantiles hacen al Concejo, “también nos enseñan a nosotros, porque las iniciativas que surgen del debate de los chicos, que luego son tratadas en el Concejo Deliberante, son iniciativas muy interesantes que nos aportan una visión que muchas veces nosotros perdimos. Así que, en ese sentido, agradecer al equipo técnico del Concejo Deliberante, al equipo de coordinación de juventud de la municipalidad y, por supuesto, al intendente municipal, al arquitecto ‘Chuli’ Jorge”.

Por su parte, la coordinadora de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud, Flavia Lara, celebró la consolidación de este espacio, “esta es la edición 32 en la que desarrollamos un nuevo espacio democrático participativo para los estudiantes de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en esta oportunidad con el lema ‘Animate, Decidí, Transformá’, que es el eslogan que hemos trabajado desde el Concejo Deliberante y con la Municipalidad para dar convocatoria y apertura a este espacio y llegando a esta instancia en la que los concejales estudiantiles tienen que elegir sus propias autoridades, postularse, armar sus discursos, que puedan manifestar sus intenciones de una gestión renovada, proponernos nuevas acciones con los estudiantes”.

Lara también resaltó el compromiso demostrado por los participantes, “eso ha sido desarrollado el día de hoy, han sido electas cuatro autoridades de diferentes instituciones educativas, nos sorprende que ha habido mucha participación en cuanto a la votación, mucho aliento y acompañamiento, eso me parece muy importante que hay que destacar, que realmente se ha generado una comunidad de empatía, de solidaridad y de apoyo entre cada uno de ellos, que vienen de diferentes sectores barriales de la ciudad, y que vienen a concluir con estas realidades en donde van a proponer ideas para que el Municipio y el Concejo puedan trabajar, teniendo en cuenta sus pensamientos y sus ideas desde un espacio de juventud, de adolescencia, y que se pueda mejorar también cada vez más la ciudad”.

Finalmente, Joaquín Jiménez, nuevo presidente del Concejo Deliberante Estudiantil, compartió su experiencia durante el proceso, “yo empecé por el mes de junio, por medio de mi profesora de la materia Construcción Ciudadana, fui electo en mi colegio, mi compañera también salió, y ahora estuvimos aquí con capacitaciones, nos han mandado proyectos, información que nos ayudó a estar aquí parados y representar de la mejor manera posible. Nosotros empezamos subiendo al escenario todos los que se querían postular para cada cargo, por colegio se eligió un concejal para votar en las primeras filas del cine y a medida que cada uno pasaba adelante, lo votaban democráticamente como tiene que ser”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/MLyIXFb_h9I