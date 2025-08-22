Simplificación de Trámites. Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy

Fortalecer la colaboración institucional para acelerar la simplificación, eficiencia, transparencia y calidad en la gestión pública, en el marco del Plan de Modernización de la Administración Provincial.

El convenio es el resultado de la articulación público privada que se venía desarrollando y formaliza la voluntad común de contribuir a la simplificación de trámites y robustecer la transformación digital del sector público provincial. Dicho convenio contempla la ejecución de acciones específicas sin comprometer recursos presupuestarios, respetando la autonomía de cada una de las partes.

“Esta cooperación público privada es fundamental e imprescindible para incorporar en las áreas operativas las mejores prácticas que simplifiquen y modernicen las tareas que realiza el estado” sentenció la Ministra Isolda Calsina.

Mientras que por su parte la Presidente del Consejo Blanca Juárez dijo: “es un honor que este ministerio tenga en cuenta el aporte que el Consejo de Ciencias Económicas siempre tuvo y tiene con la comunidad, creemos que ésta es una articulación necesaria y estratégica”.

Este nuevo paso reafirma la política de estado de modernización y el compromiso del Gobernador Carlos Sadir con una gestión moderna, abierta al sector privado y profesional y centrada en brindar soluciones eficientes y cercanas a la gente.