Todo listo para Los Hornitos que comienzan esta noche

En el marco de los preparativos para la tradicional celebración de los Hornitos, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante entre ayer y antes de ayer una serie de capacitaciones destinadas a los centros vecinales que estarán a cargo de los puestos gastronómicos durante el evento.

Las actividades incluyeron una charla sobre manipulación de alimentos, dictada por el área de Seguridad Alimentaria, con el objetivo de garantizar buenas prácticas higiénicas y la correcta elaboración de los productos que se ofrecerán al público.

Asimismo, el director de Gestión Ambiental brindó una capacitación sobre prevención de incendios y manejo de matafuegos, destinada a reforzar las medidas de seguridad en cada stand, priorizando el cuidado tanto de los trabajadores como de los visitantes.

Finalmente, se realizó el sorteo de los espacios que ocuparán los distintos centros vecinales, lo que marcó un paso fundamental en la organización de esta esperada festividad popular.

La edición 2025 del Festival de la Comida Regional “Los Hornitos” se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto en el Centro Cultural “Manuel Belgrano”, en la ex estación de trenes de San Salvador de Jujuy.

Las entradas anticipadas para los espectáculos nocturnos del viernes 22 y sábado 23 podrán adquirirse online a través de la página web del municipio: www.sansalvadordejujuy.gob.ar. El valor de los tickets anticipados es de 8.000 pesos, mientras que las entradas en la puerta tendrán un valor de 10.000 pesos. Los espectáculos diurnos del sábado 23 y domingo 24 serán de entrada libre y gratuita.

Se habilitarán 20 espacios destinados a centros vecinales para la venta de comidas típicas y 5 espacios para emprendedores, promoviendo la gastronomía local y la economía social. Además, durante el evento se implementará el uso de vasos reutilizables y se instalarán eco puntos para recibir plásticos y descartables, en el marco de las políticas municipales de cuidado ambiental.

Viernes 22 noche (20 a 04 hs): Ángela Irene, Tomás Lipán, Los de Jujuy, Becho Ribeiro, Ballet Juventud Prolongada, entre otros.

Sábado 23 día (12 a 19 hs – entrada libre y gratuita): Salamanqueros, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, entre otros.

Sábado 23 noche (20 a 04 hs): Néstor Garnica, Chango García, Daniel Vedia, Norma de América, entre otros.

Domingo 24 día (12 a 19 hs – entrada libre y gratuita): Takiris, Achalay, La Pacha, Elena Mattos, entre otros.

Con estas acciones, quedó todo listo para el inicio de Los Hornitos 2025, que comienzan esta noche y prometen convocar a miles de jujeños y turistas en torno a la música, la danza y la gastronomía regional