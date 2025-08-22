Turismo. Presentación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

El próximo lunes 25 de agosto a las 10 horas, en la Sala Galán del Teatro Mitre, el Gobierno de Jujuy presentará oficialmente el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035, un proyecto que marcará el rumbo del sector turístico provincial durante la próxima década.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo, establece metas a corto, mediano y largo plazo para consolidar a la provincia como destino turístico integral, con criterios de sostenibilidad y desarrollo equilibrado.

El plan contempla la ampliación de servicios turísticos, la apertura de hoteles en localidades con baja oferta y la promoción de nuevas inversiones privadas, siempre en articulación con las comunidades locales. Los recursos generados se destinarán a obras e iniciativas que fortalezcan la actividad en todo el territorio.

Otro de los ejes centrales es la planificación estratégica en las cuatro regiones de Jujuy —Valles, Quebrada, Puna y Yungas—, con el objetivo de equilibrar la llegada de visitantes y potenciar la diversidad cultural, natural y productiva de la provincia.

Con este plan, Jujuy busca consolidar un modelo de turismo sostenible que garantice crecimiento económico, inclusión social y cuidado del patrimonio, proyectando a la provincia como destino de referencia en los próximos diez años.