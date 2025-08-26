Noticias de Jujuy

Asistencia Directa. Familias de Humahuaca y Yavi recibirán Unidades Alimentarias

Jujuy
Familias de Humahuaca y Yavi recibirán Unidades Alimentarias

El operativo de entrega se concretará desde este jueves 28 de agosto.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que desde el jueves 28 de agosto iniciará la entrega directa de módulos alimentarios del Programa “Comer en Casa” a familias de Humahuaca y Yavi.

El operativo «Comer en Casa» se organizó en un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades municipales y responsables de la Unidades de Gestión locales.

Jueves 28 y viernes 29 de agosto

Martes 2 y el miércoles 3 de septiembre

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).

