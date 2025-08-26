Capacitación y conversatorio virtual para celebrar el Día del Archivista Argentino

En el marco de la celebración por el Día del Archivista Argentino, el Archivo General y Digesto del Ejecutivo Municipal, junto a la Asociación de Amigos y Trabajadores de los Archivos (A.J.A.T.A), organizaron eventos para resaltar la importancia de la gestión documental a través de una capacitación para el personal municipal. Mientras que el jueves 27 se abordará un Conversatorio Virtual abierto al público en general y archivos municipales.

Al respecto, Isidoro Villafuerte, subdirector general de Archivos y Digesto, comentó que junto a AJATA y el Instituto Bello de Salta, “nos unimos a la celebración del Día del Archivista Argentino, fecha que se conmemora cada 28 de agosto para reconocer la labor de quiénes resguardan, organizan y difunden nuestro patrimonio documental; y para resaltar la importancia de su trabajo se organizó una serie de actividades especiales”.

En este marco de la conmemoración –añadió Villafuerte- se organizaron dos eventos para resaltar la importancia de la gestión documental y la enseñanza técnica y profesional; iniciando primero con una capacitación interna para el personal del área Histórica y el Digesto del Archivo Municipal. Mientras que el jueves 28, se dictará un Conversatorio Virtual destinado al público en general y archivos municipales, “donde el eje del encuentro se centrará en analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan los archivos en un mundo cada vez más digitalizado, denominado “Necesidades de los Archivos en la Actualidad”, a través de la plataforma Google Meet”.

Prosiguió Analía Burgos miembro de AJATA, quien comentó que la capacitación del miércoles se centró en una jornada de formación que buscó actualizar y fortalecer las herramientas técnicas archivísticas necesarias para la correcta gestión y preservación de los archivos municipales en estos estadios archivísticos. Y el jueves, día de la celebración, se realizará un conversatorio virtual abierto al público, planteando los desafíos y oportunidades que enfrentan los archivos en un mundo cada vez más digitalizado.

Luego, la archivista Liliana Robles se refirió a la capacitación prevista para el miércoles y señaló “está dirigida al personal del sector Histórico y de Digesto, con el objetivo de fortalecer y profesionalizar la práctica empírica que vienen desarrollando los empleados municipales en esas áreas y que se enmarca en el proyecto que la Municipalidad resultó ganadora dentro del concurso Desempolvando Archivos; iniciativa orientada a mejorar la accesibilidad a la información, tanto para la comunidad en general como para los investigadores, a través de la plataforma digital del municipio”.

Los interesados pueden acceder a la inscripción por formulario online en la página de la Asociación de Amigos y Trabajadores de los Archivos por plataforma facebook o comunicar la participación por whatsapp a los números 3884079113 – 3885009237 e informarse del link de acceso correspondiente.

Nota audiovisual: https://youtu.be/nqtPnw0NkfA