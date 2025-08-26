Despacho favorable de la Comisión de Finanzas a proyectos para resguardar empleo y actualizar marcos normativos

La Comisión de Finanzas de la Legislatura de Jujuy, presidida por el diputado Guido Luna, emitió despacho favorable a dos proyectos orientados a resguardar puestos de trabajo y actualizar el marco normativo de las empresas provinciales.

El primero de ellos, vinculado a la empresa Aceros Zapla, que recientemente modificó su titularidad. En este marco, se resolvió otorgarle un incentivo de exención del pago del impuesto a los sellos por el plazo de diez años. Según explicó el presidente de la comisión, Guido Luna, esta medida tiene como finalidad garantizar la continuidad de todos los trabajadores, preservar la estructura productiva existente y fortalecer la estabilidad y proyección de la compañía en la provincia.

El segundo despacho se relaciona con la adecuación normativa tras la derogación a nivel nacional de la Ley 20.705, que regía a las sociedades del Estado (SE). Con la supresión de esa norma, dichas entidades quedaron sin sustento jurídico, por lo que se estableció la necesidad de que las empresas provinciales entre ellas Agua Potable de Jujuy, Cannava y Xuma adopten una nueva figura societaria que les otorgue respaldo legal. En ese sentido, se permitirá su transformación en sociedades anónimas u otras modalidades contempladas por la legislación vigente, garantizando así su continuidad y seguridad jurídica.

En este mismo sentido, el diputado Luna destacó que ambas iniciativas responden a la necesidad de dar previsibilidad, resguardar fuentes de trabajo y actualizar el marco normativo de nuestras empresas provinciales a las exigencias actuales.