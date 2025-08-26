El ISJ dictó curso taller sobre Siniestralidad Laboral

Bajo la premisa de articular acciones con diferentes instituciones del medio, el Instituto de Seguros de Jujuy llevó adelante el dictado de Curso- Taller “La gestión de la Siniestralidad laboral y el ISJ” en el Colegio Secundario N° 59 “Olga Márquez Aredez”, destinado a la comunidad educativa de esa institución y responsables de diversos establecimientos educacionales.

La actividad contó con la presencia de autoridades educativas, entre ellos el Coordinador General de Regiones Educativas del Ministerio de Educación, Eduardo Cáceres; el Supervisor de Región III, Antonio Flores y el Director de esa institución educativa, Jorge Murquite, acompañados por el Vocal I del ISJ, Diego Chacón.

En la oportunidad, el equipo técnico y operativo de las áreas de Medicina Laboral, Sistemas y Comunicación Institucional, abordó el proceso de “Digitalización de la Credencial ISJ” y “La gestión de Siniestralidad laboral y el ISJ”, como así también se llevó a cabo una clase de RCP coordinado por la profesora María Medrano del IES N° 11 y un cierre de actividades de interacción con aplicación de ejemplos prácticos.

Al respecto, el Vocal I del ISJ, Diego Chacón, ponderó esa actividad, ya que permitió estar cerca de la comunidad educativa y trabajar en base a diferentes inquietudes de ese sector.

Detalló que se vienen replicando ese tipo de acciones en diversos organismos provinciales y municipales, tanto de capital como en el interior de la provincia, llevando el mensaje de estar cerca del afiliado y avanzar en los procesos de digitalización que lleva adelante la obra social, a fin de “desburocratizar” la gestión en la cobertura prestacional, como por ejemplo con la Credencial Digital ISJ.

Por su parte, el Coordinador de Regiones Educativas, Eduardo Cáceres agradeció la predisposición de los equipos técnicos del ISJ para el dictado del curso taller, y resaltó que se pudo concretar para dar respuestas a muchas inquietudes y situaciones del sector docente, concluyó.