El lunes 1 de setiembre inicia el cronograma de pago para agentes de las reparticiones públicas

Tesorería de la Provincia anunció el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto de 2025.

Lunes 1 de setiembre

Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

Martes 2 de setiembre

Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano.

Miércoles 3 de setiembre

Educación de Nivel Inicial, Primario, Educación nivel Secundario y Superior.

Jueves 4 de setiembre

Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.