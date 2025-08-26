Noticias de Jujuy

El lunes 1 de setiembre inicia el cronograma de pago para agentes de las reparticiones públicas

Jujuy
El lunes 1 de setiembre inicia el cronograma de pago para agentes de las reparticiones públicas

Tesorería de la Provincia anunció el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto de 2025.

Lunes 1 de setiembre

Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

Martes 2 de setiembre

Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano.

Miércoles 3 de setiembre

Educación de Nivel Inicial, Primario, Educación nivel Secundario y Superior.

Jueves 4 de setiembre

Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.

También podría interesarte
Jujuy

Despacho favorable para habilitar la transformación jurídica de las Sociedades del…

Jujuy

El ISJ dictó curso taller sobre Siniestralidad Laboral

Jujuy

Formación. Continúa el Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y…

Jujuy

Asistencia Directa. Familias de Humahuaca y Yavi recibirán Unidades Alimentarias

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.