Formación. Continúa el Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles

Continúa el Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles

En el Cine Teatro Select de San Salvador de Jujuy se desarrolló el eje “Experiencias que inspiran: Políticas Públicas en territorio”, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy y la Coordinación de Gestión Gubernamental.

Durante el encuentro, especialistas y representantes institucionales de Salta, Buenos Aires y Jujuy, compartieron experiencias y estrategias para el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la primera infancia, la maternidad y la crianza.

La jornada se distinguió por la pluralidad de enfoques, la riqueza de los testimonios y la construcción de un diálogo interprovincial en torno a los desafíos actuales.

En esta ocasión, expusieron acompañadas por sus equipos, la Dra. Carina Iradi, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta, junto a la Lic. Marcela Alarcón Fernández, Subsecretaria de Primera Infancia, y la Dra. Adriana Magdaleno, directora provincial de Atención Primaria de la Salud de la misma provincia; desde Buenos Aires la puericultora, María Eugenia Elizalde, presentó el Programa Primeros 1000 días de la Municipalidad de Mercedes; mientras que por Jujuy, la Dra. Claudia Castro, directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud, expuso sobre estadísticas provinciales de maternidad y lactancia, la puericultora Luciana González Berrios, de la Estrategia Lacta Jujuy, detalló las acciones de fortalecimiento de la lactancia y finalmente las licenciadas Lorenza Cabana y Victoria Yarade, del Ministerio de Educación, abordaron la temática de la lactancia en entornos escolares.

Además, estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Sergio Vidaurre, funcionarios provinciales, equipos técnicos y profesionales de distintos organismos del Estado y público en general.

