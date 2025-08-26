Neumatón en Alto Comedero para prevenir el dengue: recolección de neumáticos este jueves 28

En el marco de la lucha contra el dengue y la promoción de prácticas sostenibles, la Dirección de Economía Circular de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la realización de un nuevo Neumatón, que se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en los sectores B4 y B5 del barrio Alto Comedero.

Marcelo Molina, director del área, explicó que esta iniciativa forma parte del plan de acción anual, “en nuestra programación anual tenemos proyectado hacer no menos de tres o cuatro Neumatones al año. En esta oportunidad lo estamos programando para el sector B4 y B5 de Alto Comedero. Esto es en función de datos que nos provee el Ministerio de Salud de la provincia a través de la Dirección de APS, en la que nos brindan los datos sobre los puntos donde hay la generación de dengue a través de las ovitrampas que ellos colocan”.

“Con esa información confeccionamos un mapa de calor y acudimos a este sector, donde está avanzando la cuestión del dengue. Nuestra campaña es el jueves 28, y ya hemos iniciado la recolección en distintos sectores de Alto Comedero”, añadió Molina.

Finalmente, Molina brindó un teléfono para coordinar el retiro de neumáticos, “estamos pidiendo a la gente que acerque neumáticos al centro vecinal del B5, solamente cubiertas, no otro residuo. En el caso de que no lo puedan llevar, nos pueden llamar por teléfono al 3885853437 para que coordinemos el día de retiro. Esto es sólo por el jueves 28, es decir el viernes ya no vamos a estar”, advirtió Molina.

Nota audiovisual: https://youtu.be/KVqDb6Ej1qE