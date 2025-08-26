Vecinos invitados a recorrer el Paseo Hipólito Yrigoyen y los mercados renovados

El director de Mercados y Ferias, Pablo Martínez, destacó la puesta en valor de los mercados históricos de la ciudad y extendió una invitación a los vecinos a conocer el Paseo Hipólito Yrigoyen, también conocido como Mercado de Pulgas.

“Es un orgullo poder darle vida a espacios históricos de la ciudad, que tienen más de 60 años. Estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando para mejorar todos los espacios para los vecinos, garantizando mayor seguridad y mejor circulación”, afirmó Martínez.

El paseo, ubicado cerca del Mercado de Concentración y Abasto, entre las calles 18 de Noviembre y Rivadavia, reúne una variada oferta de productos, desde juguetes y ropa hasta alimentos, ofrecidos por emprendedores locales que trabajan con esfuerzo y dedicación.

Martínez invitó a los vecinos a recorrerlo, “queremos que la gente venga a conocerlo, a comprar y colaborar con los feriantes, porque encontrarán productos muy variados y hechos con mucho esfuerzo y cariño”. El paseo funciona todos los días de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.

En cuanto a la inscripción de nuevos feriantes, indicó, “contamos con una lista de espera, y quienes deseen sumarse pueden inscribirse en la Dirección de Mercados, siendo considerados por orden de llegada”.

Sobre las mejoras en los distintos mercados, Martínez señaló que se está reacondicionando el Mercado de Abasto, con tareas de pintura, limpieza y mejoras lumínicas, como parte del compromiso del municipio de mantener espacios históricos activos, seguros y accesibles para toda la comunidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/oj17oc-O6MI