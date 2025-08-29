Acto por el Día del Abogado en Casa de Gobierno

En el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, se llevó a cabo el acto conmemorativo por el Día del Abogado y la Abogada, celebrado en Argentina cada 29 de agosto en honor al natalicio de Juan Bautista Alberdi.

La ceremonia comenzó con la colocación de ofrendas florales al pie de la urna de la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil, seguido de un respetuoso momento de silencio.

Por su parte, el procurador de la Provincia, Sebastián Albesa, dijo que “la labor del abogado no solo es asesorar ni resolver conflictos privados, es ser garante cotidiano del estado de derecho que se refleja en el texto de la Constitución y que, principalmente, requiere de responsabilidad por parte de los letrados”.

“La abogacía no puede ser vista como un simple oficio o como una simple profesión. Es un servicio, es un servicio a la nación, es un servicio a la provincia, es un servicio a la comunidad”, enfatizó.

Por otro lado, el secretario de Gobierno, Facundo Luna, señaló que “los profesionales del derecho tienen a su cargo la importante responsabilidad de proteger la libertad, la propiedad y las relaciones familiares de los ciudadanos”. “Desde el Gobierno de la Provincia, extendemos nuestros saludos a todos los colegas presentes, así como a los abogados que ejercen la profesión en Jujuy”, resaltó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Tizón, expresó que “ser abogado no es solo una profesión, sino también una forma de mirar la realidad, de buscar justicia en cada decisión y de asumir que la palabra y el derecho tienen el poder de transformar a las personas”.

“Saludo a cada colega en su día con el deseo de que, entre todos, sigamos construyendo una Argentina más justa y solidaria”, completó.

Participaron de la ceremonia, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer; el vicepresidente del alto cuerpo judicial, Sergio Marcelo Jenefes; el secretario de Trabajo, Andrés Lazarte; el secretario de Justicia, Javier Gronda; y el diputado provincial Adriano Morone, entre otros.