Cultura. «Pisar Malvinas» llegó al Cabildo con una experiencia inmersiva

El Salón Belgrano de El Cabildo fue escenario de la propuesta inmersiva “Pisar Malvinas”, creada por el artista y reconocido especialista en tecnologías, Federico Ledesma.

Con entrada libre y gratuita, la experiencia invitó al público a recorrer simbólicamente las Islas Malvinas a través de realidad virtual, combinando arte, tecnología y memoria.

El proyecto, surgido como trabajo final en la UNSAM, ya recorrió distintos espacios del país y fue declarado de interés por la Legislatura Porteña. Incluso, en 2022, llegó al Vaticano, donde fue experimentado por el papa Francisco.

La instalación combina modelado 3D, técnicas de fotogrametría y Digital Twins con el potente motor Unreal Engine, para lograr una reconstrucción precisa y emotiva de lugares emblemáticos del archipiélago como el Monte Longdon y la fauna autóctona. Además de su valor educativo y cultural, el proyecto fue declarado de interés por la Legislatura Porteña y hasta fue experimentado por el papa Francisco en el Vaticano, en diciembre de 2022.

Federico Ledesma, quien además participó en la creación de efectos visuales para la serie “El Eternauta” de Netflix, se encuentra en la provincia como capacitador del Laboratorio de Tecnologías XR (realidad extendida). Su paso por Jujuy continuará el viernes en el Teatro Mitre, donde “Pisar Malvinas” volverá a exhibirse de 10:30 a 13:30 en el marco de la Muestra Final del Laboratorio