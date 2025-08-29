María Mercedes Del Frari recibió el Premio San Salvador por su destacada trayectoria profesional y compromiso con el desarrollo local

En el marco de la entrega de los tradicionales Premios San Salvador, el Municipio de San Salvador de Jujuy distinguió a la ingeniera María Mercedes Del Frari por su valioso aporte al desarrollo económico y social de la ciudad. Por encontrarse fuera de la provincia al momento de la ceremonia oficial, la entrega del galardón se realizó en un acto especial en el Salón de los Intendentes del edificio municipal.

Durante el acto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó su orgullo por el reconocimiento otorgado y destacó el consenso alcanzado por el jurado al seleccionar a Del Frari, “en primer lugar quisiera agradecer la presencia de tres de los cinco jurados que estuvieron este año, la enorme responsabilidad de calificar más de 68 propuestas y, con respecto a María, la elección fue categórica y unánime, y ello sintetiza la opinión del municipio. Nos alegra mucho por esta persona que conozco hace ya algunas décadas y que deseo que en su horizonte brille este San Salvador. Se lo dedicamos a ella y a todo su maravilloso equipo que se lo merece y estuvo tan generosa en reconocerlo”.

Visiblemente emocionada, la ingeniera Del Frari agradeció el reconocimiento y subrayó el valor del trabajo colectivo, “me siento profundamente reconocida y agradezco este premio que no solo corresponde a mi trayectoria profesional, sino que también es un reconocimiento al equipo de trabajo que me acompaña. Es realmente un honor recibir este premio de parte del Municipio porque simboliza el compromiso de la ciudad por el desarrollo y por la mejora económica y, consecuentemente, la mejora de toda la sociedad”.

En referencia al trabajo realizado desde Horizonte, empresa que lidera desde hace tres décadas, agregó, “en Horizonte somos una empresa que hace 30 años está en el medio. Tenemos 64 personas trabajando en relación de dependencia y 18 con contratos temporarios, gente muy valiosa a la que le hemos dado la oportunidad de trabajar con nosotros y capacitarlos. Hemos encontrado gente realmente maravillosa y ese es el mejor reconocimiento que tengo, sobre todo a la gente que me acompaña. Entonces este premio se lo ofrezco y se lo reconozco al equipo de trabajo que me acompaña”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/8eXTr_iWX7c