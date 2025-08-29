Noticias de Jujuy

#NoSeasParteDelDaño. Estudiantes de la FNE 2025 crean videos contra el bullying

Estudiantes de la FNE 2025 crean videos contra el bullying

La Comisión Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2025 presentó tres producciones audiovisuales, que integarán la campaña #NoSeasParteDelDaño contra el bullying, impulsada por el Gobierno de la Provincia. Los videos, elaborados por los propios jóvenes, son el resultado de un proceso de capacitación en guion y edición llevado a cabo en el Laboratorio Multimedia del Centro de Innovación Educativa (CIE).

La iniciativa, que contó con la asesoría de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), busca capacitar a los estudiantes en el uso de lenguajes audiovisuales para crear mensajes que promuevan el respeto y el buen trato en las redes sociales.

La presentación contó con la presencia de importantes figuras del ámbito educativo local, como Belen Perdomenico, directora Provincial del Ente Autárquico Permanente; Pablo Almirón, director del CIE; y el equipo de la DAIE.

Los tres videos, creados por estudiantes, son el resultado de un proyecto colaborativo entre el Centro de Innovación Educativa (CIE), el Ente Autárquico Permanente (EAP) y la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE). Según Almirón, el objetivo es sumarse a la campaña provincial #NoSeasParteDelDaño para combatir el bullying en las escuelas.

Las producciones estudiantiles serán publicadas en las redes sociales del Gobierno de Jujuy, de la FNE y compartidas con la comunidad en los próximos días.

