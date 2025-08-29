NoSeasParteDelDaño. Estudiantes de la FNE 2025 crean videos contra el bullying

La Comisión Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2025 presentó tres producciones audiovisuales, que integarán la campaña #NoSeasParteDelDaño contra el bullying, impulsada por el Gobierno de la Provincia. Los videos, elaborados por los propios jóvenes, son el resultado de un proceso de capacitación en guion y edición llevado a cabo en el Laboratorio Multimedia del Centro de Innovación Educativa (CIE).

La iniciativa, que contó con la asesoría de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), busca capacitar a los estudiantes en el uso de lenguajes audiovisuales para crear mensajes que promuevan el respeto y el buen trato en las redes sociales.

La presentación contó con la presencia de importantes figuras del ámbito educativo local, como Belen Perdomenico, directora Provincial del Ente Autárquico Permanente; Pablo Almirón, director del CIE; y el equipo de la DAIE.

Los tres videos, creados por estudiantes, son el resultado de un proyecto colaborativo entre el Centro de Innovación Educativa (CIE), el Ente Autárquico Permanente (EAP) y la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE). Según Almirón, el objetivo es sumarse a la campaña provincial #NoSeasParteDelDaño para combatir el bullying en las escuelas.

Las producciones estudiantiles serán publicadas en las redes sociales del Gobierno de Jujuy, de la FNE y compartidas con la comunidad en los próximos días.