San Salvador de Jujuy obtuvo una beca internacional para participar en un curso de seguridad ciudadana en Israel

El intendente Raúl “Chuli” Jorge anunció que el Municipio de San Salvador de Jujuy fue distinguido con una beca internacional para formar parte del Curso “Seguridad Ciudadana: Estrategias interinstitucionales desde el ámbito local”, que se desarrollará en Israel entre el 31 de agosto y el 19 de septiembre de 2025.

La capacitación, organizada por MASHAV – Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo – junto al Instituto Internacional para el Liderazgo Histadrut, reunirá a autoridades locales, funcionarios de seguridad y representantes de distintos países de América Latina y el mundo. San Salvador de Jujuy será el único municipio de Argentina presente en esta instancia.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó, “es una gran satisfacción para este municipio recibir esta formación sobre liderazgo, que constituye un verdadero reconocimiento. Este logro es fruto del trabajo y la gestión que permitirá traer a nuestra ciudad experiencias valiosas en el desarrollo de la gestión pública y de programas de seguridad”.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, será el representante del municipio en el programa internacional. “Fui gratificado con una beca otorgada por el Gobierno de Israel, su embajada y el Instituto MASHAV. Se trata de una instancia de intercambio de experiencias regionales y territoriales en liderazgo y seguridad. Para nuestro municipio significa la posibilidad de generar contactos institucionales, captar recursos y sumar conocimientos que puedan servir en el plano local”, señaló.

Carolina Pfister, integrante del equipo de Desarrollo Humano, remarcó la importancia de esta oportunidad, “Es una beca completa, que incluye traslado y viáticos, y nos posiciona como el único municipio de Argentina presente en este programa. Esto abre la puerta a alianzas estratégicas internacionales y al fortalecimiento de proyectos de comunidad y liderazgo comunitario”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Yr35S8EuXVY