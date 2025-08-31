Avanza el plan de obras de renovación integral de la glorieta en Plaza Belgrano

El intendente Municipal, Raúl “Chuli” Jorge recorrió junto funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, las obras de restauración y puesta en valor de la glorieta en Plaza Belgrano, uno de los espacios más representativos de la ciudad. Durante la visita de obra, el jefe comunal supervisó el avance de los trabajos que forman parte de un plan integral de renovación que incluye la mejora del mobiliario urbano, luminarias, accesibilidad y espacios verdes, con el objetivo de seguir embelleciendo y preservando los sitios que forman parte de la identidad de los jujeños.

Luego de supervisar el avance de las obras, el intendente Raúl Jorge señaló: “Este es un proceso que se inició con un concurso de anteproyectos, del cual surgieron propuestas seleccionadas y posteriormente adaptadas a las necesidades del espacio. Entre ellas, la ampliación de este sector que permitirá contar con un gran escenario. Pero, sobre todo, se busca revalorizar la Plaza Belgrano, que concentra una importante afluencia de turistas y vecinos, potenciada además por la recuperación del Cabildo, que recientemente cumplió un año y continúa fortaleciendo la vida turística y social de la ciudad”.

En este contexto, puntualizó Jorge “la puesta en valor de la Plaza Belgrano se complementa con la incorporación de nuevos sanitarios adecuados, que serán gestionados y mantenidos por cooperativas u otras personas que asumirán la tarea. Además, se prevé la incorporación de equipamiento necesario para jerarquizar el sector de la plaza, que sin dudarlo se lo merece”.

En cuanto a la iluminación, el intendente Jorge agregó, “se realizarán recambios completos, apostando a una mejora integral del sistema, además se tomó la decisión sostenida de reemplazar el antiguo esquema de caminerías internas de tierra o polvo de ladrillo por caminerias consolidados con lajas, un material que ya existía en el lugar, y que permite mantener y respetar la identidad y el valor histórico del sector”.

Ademas consideró “estamos realizando un gran aporte para poner en valor nuestra querida plaza mayor, la Plaza Fundacional, cuya intervención jerarquiza al Monumento a Belgrano, consolidando el eje cívico que une la Casa de Gobierno con el Cabildo, por lo que se trabaja para acelerar los tiempos de obra y lograr que antes de fin de año, vecinos y visitantes puedan disfrutar de este espacio renovado y del equipamiento”.

Siguiendo esta línea, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel manifestó “acompañando al Intendente Jorge hemos realizado la visita de obra como corresponde, para verificar los avances en Plaza Belgrano, que actualmente se está trabajando en la zona de la glorieta que por distintos requerimientos desde el Ejecutivo, se esta construyendo un nuevo espacio de baños públicos en el sector conocido como Bajo Glorieta, similar a un subsuelo”.

Detalló Montiel que las obras no solo comprenden la construcción de los sanitarios, sino también una serie de tareas complementarias que incluyen mejoras en la accesibilidad, como rampas y elevadores; el recambio de los pisos de la glorieta, que estaban deteriorados, manteniendo el piso original; y la ampliación de las zonas de estar, con el objetivo de revalorizar este espacio emblemático.

Destacó que la Plaza Belgrano es cada vez más utilizada por vecinos y turistas, y que a pesar de contar actualmente con 90 bancos, nos damos cuenta que hacen falta más espacios, por eso ya se está trabajando en la incorporación de nuevo equipamiento, que incluye la compra de bancos en Buenos Aires para reforzar la infraestructura”, aseveró.

Estimó Montiel que prontamente se comenzará a trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Espacios Verdes en la instalación de un nuevo sistema de riego por aspersión en la Plaza Belgrano. “El sistema anterior, con más de 30 años de antigüedad, se encontraba completamente deteriorado y fuera de funcionamiento, así que la plaza merece nuestro esfuerzo para mantenerla en óptimas condiciones”.

Finalmente explicó Montiel “las caminerías interiores, que eran de polvo de ladrillo y luego de tierra, están siendo revestidas completamente con laja; además se está optimizando el escurrimiento del agua en todo el sector y en conjunto con la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Informática, se avanza en un plan de seguridad para la Plaza Belgrano que incluye la instalación de cámaras de vigilancia en el sector de la glorieta, los nuevos baños públicos y las zonas de mayor circulación peatonal”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ezTebj_hJjY