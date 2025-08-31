DPV. Jujuy Construye: avanzan las obras de repavimentación de la RP 4 y de ampliación de puente en Huaico

Las obras de Jujuy Construye en el tramo de avenida Bolivia hasta Los Molinos, en la capital, se concentran ahora en el puente y la construcción de dársenas.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura (MISPTyV), prosigue con las obras sobre la Ruta Provincial N°4 (RP 4), en el marco del Plan Provincial Jujuy Construye, lanzado por el gobernador Carlos Sadir hace un año. y que alcanza los 100 kilómetros de rutas renovadas.

La intervención incluye la repavimentación y mejora integral del tramo de Avenida Bolivia y la continuación hasta la rotonda de Los Molinos, en la jurisdicción de San Salvador de Jujuy. Es la tercera de Jujuy Construye sobre la RP 4, donde el Plan de Repavimentación abordó previamente el tramo desde la Ruta Nacional N°9 (RN 9) hasta el Puente Negro, en Los Nogales, Yala, y el que va desde Villa Jardín de Reyes hasta Termas de Reyes, donde inician los complejos termales.

Las obras actuales sobre la RP 4, además de la repavimentación, se concentran en la construcción de veredas, banquinas, cordón cuneta, dársenas para colectivos y otras mejoras de infraestructura que permitirán optimizar la circulación vehicular y peatonal.

Es de destacar que el abordaje comprende, además, la ampliación del puente sobre el arroyo Huaico Grande, donde el equipo de la DPV determinó la extensión hacia el sector sureste y ampliación de accesos, lo que brindará mayores parámetros de seguridad y mejor tránsito.

Hugo Ponce, presidente del Directorio de la DPV, explicó que «los trabajos se ejecutan en un punto sensible para la circulación urbana», ya que “tenemos la construcción de cordón cuneta, veredas y badenes, logrando coordinar los trabajos para no interrumpir el tránsito, con excepción del sector del puente, y también en diálogo con los vecinos, aunque es una atención constante la que debemos poner, el tramo es muy habitado y con mucha cotidianidad de circulación vehicular”.

El funcionario precisó que en paralelo “continúan las tareas en el puente, que son de ampliación y renovación de accesos, y brindamos la alternativa de pasarelas para el tránsito peatonal”. “Es muy importante y grato el acompañamiento de la ciudadanía en este punto, donde tenemos cortado el tránsito vehicular para esta obra histórica en Huaico”, sumó, y adelantó que está proyectado finalizar las obras en alrededor de dos meses.