Importantes anuncios y una reflexión en el 68° Aniversario de Barrio Alberdi

Este domingo, una multitud de vecinos de este emblemático y populoso sector de la ciudad celebró sus casi 70 años, con los tradicionales acto conmemorativo y desfile cívico-militar y pasaje gaucho por su principal arteria, con el acompañamiento del intendente Raúl “Chuli” Jorge quien pronunció importantes anuncios para la ocasión.

Cumplidos los protocolos de rigor y ofrendas en homenaje al prócer, el intendente Jorge invitó a reflexionar, “Alberdi fue una figura trascendente de la historia argentina, un libertario que pensaba en el federalismo, la unión nacional y la república, y que tenía un concepto totalmente diferente al que tiene nuestro presidente; por eso valoro esa identidad y respeto que genera alguien que, en un momento clave de la historia argentina donde habían unitarios y federales enfrentados, pensó y trabajó en los maravillosos fundamentos de la Constitución Nacional”.

Más adelante, el ejecutivo municipal anunció, “poder venir aquí, donde hay una importante tradición barrial, donde la Municipalidad, con el esfuerzo y colaboración de nuestro gobierno provincial, está priorizando una de las obras trascendentales para seguir transformando este sector barrial, que es la cancha profesional de hockey con estadio que estamos construyendo, teniendo en cuenta que ciudades cercanas y amigas -Palpalá y San Pedro- ya tienen este infraestructura que concentra a muchas disciplinas que tienen que ver, fundamentalmente, con la mujer en todas sus edades, y con el desarrollo de un estadio que va a permitir grandes competencias a nivel nacional e internacional, lo que se va a traducir en desarrollo a través de obras complementarias que van a beneficiar al barrio”.

En la misma línea, adelantó, “anunciamos también el próximo inicio de una obra que ya está licitada y adjudicada, que será el Multiespacio de todo el sector de San Pedrito, que estará ubicado muy cerca del CPV de Malvinas, y que significará el sexto Multiespacio en nuestra ciudad para generar la unión de vecinos y la familia a través de actividades múltiples para este gran sector urbanizado que necesita de este tipo de equipamientos”.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, también destacó la figura de Alberdi, “en mi caso particular como abogado, tuvo mucha influencia a lo largo de mi vida; haberlo leído y estudiado me llevó a comprender lo que fue su visión del liberalismo político que tanto bien le hizo a la República Argentina, pero que no tiene mucho que ver con lo que hoy está pasando en el país”.

El titular del legislativo comunal destacó la tradición barrial de los vecinos de Alberdi quienes año a año celebran su aniversario como si se tratara de una efeméride patria, a la vez que resaltó las obras que fueron priorizadas por los gobiernos provincial y municipal. Finalmente, manifestó, “a través de Roberto Alancay, presidente del Centro Vecinal, quiero desearles a toda la Comisión Directiva y, por supuesto, a todos los vecinos de barrio Alberdi un gran aniversario, expresando la disposición del Concejo Deliberante para seguir trabajando en conjunto”.

Por su parte, el presidente del Centro Vecinal, Roberto Alancay, aseveró, “este 68 aniversario es un día muy especial para nosotros, estamos viendo muy claramente que el Gobierno Provincial y la Municipalidad han apostado por nuestro barrio, lo que me insta para seguir trabajando y gestionando para que nuestro barrio crezca y todos nuestros vecinos tengan mejores condiciones de vida”.